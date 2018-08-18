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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 сер, 2019 15:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
давно не проезжал мимо Шулявского моста. Кто-то видел, там стройка шевелится или как всюду у УБ?
Додано: Чет 22 сер, 2019 15:44
Natt на фото я не вижу выдающихся вперёд элементов.
Лоджия-Девушка с грудью во внутрь? это не меняет ситуацию
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 22 сер, 2019 15:50
1,2я секции монолит практически закончили, под 3ю делают свайное поле
движение есть
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 22 сер, 2019 15:51
Додано: Чет 22 сер, 2019 15:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.
"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи", - отмечает Гетманцев.
Так что КРЖН - безналоговая гавань.
Кто там зраду разганял?
Додано: Чет 22 сер, 2019 16:20
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 22 сер, 2019 16:32
У ЛанетТВ є прямо спеціальний канал - транслюють онлайн з камери навпроти . Трохи дрібнувато - але все видно ...
Додано: Чет 22 сер, 2019 16:33
Мизантрóп
Скучное видео
Это мост сделан поинтереснее. Передовые технологии. Полтава
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 22 сер, 2019 16:44
Это дома из первых, сколько там, 7 лет вроде. Выглядит как покрашеный пенопласт на совкошлаке. Через пару лет краску обновить бы надо. как оно там, в комуналку заложено? Или так и будет стоять выцветшее, на зависть близлежащим хрущам, с их 50 летним кирпичем
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