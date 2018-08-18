RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1538153915401541>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 213
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:36

Serg-ik, вообще КТ с балконами. Вернее, с лоджиями.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1260
З нами з: 09.08.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

давно не проезжал мимо Шулявского моста. Кто-то видел, там стройка шевелится или как всюду у УБ?
sequence
 
Повідомлень: 2790
З нами з: 29.12.15
Подякував: 328 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:44

Natt на фото я не вижу выдающихся вперёд элементов.
Лоджия-Девушка с грудью во внутрь? это не меняет ситуацию
Зображення
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9513
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:50

  sequence написав:давно не проезжал мимо Шулявского моста. Кто-то видел, там стройка шевелится или как всюду у УБ?

1,2я секции монолит практически закончили, под 3ю делают свайное поле
движение есть
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10849
З нами з: 05.06.13
Подякував: 461 раз.
Подякували: 1009 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:51

  vano80 написав:Кстати о фасадах. Комфорт таун, вроде и не старый. Странное впечатление вблизи. Как хрущовку обшили
Зображення
Зображення

Так там все прекрасно. Как люди для себя покпают в таком, не понимаю. Ладно под сдачу куплено...
LordEmerald
 
Повідомлень: 24
З нами з: 02.05.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.

"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи", - отмечает Гетманцев.


Так что КРЖН - безналоговая гавань.
Кто там зраду разганял?
investorkiev
 
Повідомлень: 616
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 16:20

  Прохожий написав:
  sequence написав:давно не проезжал мимо Шулявского моста. Кто-то видел, там стройка шевелится или как всюду у УБ?

1,2я секции монолит практически закончили, под 3ю делают свайное поле
движение есть

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2866
З нами з: 03.12.14
Подякував: 372 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 16:32

  Мизантрóп написав:
  Прохожий написав:
  sequence написав:давно не проезжал мимо Шулявского моста. Кто-то видел, там стройка шевелится или как всюду у УБ?

1,2я секции монолит практически закончили, под 3ю делают свайное поле
движение есть


У ЛанетТВ є прямо спеціальний канал - транслюють онлайн з камери навпроти . Трохи дрібнувато - але все видно ...
Puente
 
Повідомлень: 1783
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 16:33

Мизантрóп
Скучное видео
Это мост сделан поинтереснее. Передовые технологии. Полтава
https://youtu.be/CoM7WDnBFXM?t=495
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9513
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 16:44

  LordEmerald написав:
  vano80 написав:Кстати о фасадах. Комфорт таун, вроде и не старый. Странное впечатление вблизи. Как хрущовку обшили
Зображення
Зображення

Так там все прекрасно. Как люди для себя покпают в таком, не понимаю. Ладно под сдачу куплено...


Это дома из первых, сколько там, 7 лет вроде. Выглядит как покрашеный пенопласт на совкошлаке. Через пару лет краску обновить бы надо. как оно там, в комуналку заложено? Или так и будет стоять выцветшее, на зависть близлежащим хрущам, с их 50 летним кирпичем :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 1428
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1538153915401541>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1585, 1586, 1587
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15867 2524030
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 17:47
Долярчик
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7058
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182768
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.