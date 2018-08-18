Додано: Чет 22 сер, 2019 20:56

vano80 написав:

Это дома из первых, сколько там, 7 лет вроде. Выглядит как покрашеный пенопласт на совкошлаке. Через пару лет краску обновить бы надо. как оно там, в комуналку заложено? Или так и будет стоять выцветшее, на зависть близлежащим хрущам, с их 50 летним кирпичем[/quote]Был в КТ недавно, дома покрашены убого, краска уже сильно выцвела, видать красили краской "так себе" для удешевления. Люди и машины крепкого среднего класса. Для меня загадка, что там они делают, но отрицать увиденное не могу. Как рассказывают многие форумчане под аренду тоже уходит очень хорошо, поговаривают, что под посуточную тоже. Для меня загадка, почему люди там снимаю под посуточную, но опять же факт отрицать не могу.ПСКстати интересный факт, как то разговаривал с соседом в г Украинка, он сдаёт свою посуточно, от 3х дней. Я с него поржал сначала, а потом он с меня, когда узнал, что загрузка на 80%. Я хз, в Украинке. Против фактов не попрёшь, поэтому уверен на 100%, что на Нивках в файна тауне будут уходить тоже на ура, стваку делают на красивое и удобное пространство и заряжают по 1300 и 100% оплату за квартиры с видом не в стену.