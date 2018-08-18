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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1538153915401541

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 213
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 16:48

Кажется, что снова пытаются надуть пузырь из ничего, а спрос не такой и большой, практически все висит. Многие поподнимали цены, но это, похоже, закончится пшиком.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 17:10

  vano80 написав:Кстати о фасадах. Комфорт таун, вроде и не старый. Странное впечатление вблизи. Как хрущовку обшили
Зображення
Зображення


Да, на фоне КТ, ФТ получше смотрится
Зображення
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 18:07

Mazay256
Какой год домов на фото КТ и ФТ ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:55

  zzzzzz написав:Какой год домов на фото КТ и ФТ ?

КТ 11й
ФТ 19й
прогресс налицо 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:36

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Какой год домов на фото КТ и ФТ ?

КТ 11й
ФТ 19й
прогресс налицо 8)


Это все равно что сравнивать 20 и 30-летнюю девушку)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:56

  vano80 написав:Зображення


Это дома из первых, сколько там, 7 лет вроде. Выглядит как покрашеный пенопласт на совкошлаке. Через пару лет краску обновить бы надо. как оно там, в комуналку заложено? Или так и будет стоять выцветшее, на зависть близлежащим хрущам, с их 50 летним кирпичем :mrgreen:[/quote]
Был в КТ недавно, дома покрашены убого, краска уже сильно выцвела, видать красили краской "так себе" для удешевления. Люди и машины крепкого среднего класса. Для меня загадка, что там они делают, но отрицать увиденное не могу. Как рассказывают многие форумчане под аренду тоже уходит очень хорошо, поговаривают, что под посуточную тоже. Для меня загадка, почему люди там снимаю под посуточную, но опять же факт отрицать не могу.

ПС
Кстати интересный факт, как то разговаривал с соседом в г Украинка, он сдаёт свою посуточно, от 3х дней. Я с него поржал сначала, а потом он с меня, когда узнал, что загрузка на 80%. Я хз, в Украинке. Против фактов не попрёшь, поэтому уверен на 100%, что на Нивках в файна тауне будут уходить тоже на ура, стваку делают на красивое и удобное пространство и заряжают по 1300 и 100% оплату за квартиры с видом не в стену.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:09

  Прохожий написав:Появились новые рендеры Генезиса.
ИМХО гарно как для такого ценника и локации



Генезис норм, вы опять нашли недооценнный объект. Радует, что сообщили всем для подумать. Цена и место для студии вообще норм, если будет влет, то сумма не очень высокая.

ПС
Для Сержика
Сержик, вы рассматривает всю недвижимость через призму "Я б там не жил", далее ряд минусов почему, большинство минусов бьет по части "жизнь для семьи". Я когда проипал много интересных объектов, тк всегда рассмтривал через эту же призму. Но молодым студентам глубоко пох ,что под окном 6 полос стояка, развязка и трамвай, они это рассматривают с точки зрения хорошей развязки, а вы с точки зрения выйти погулять с семьёй
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:16

  Первый написав:Є досвід німеччини над впровадженням якого працюємо - заборона підняття вартості оренди
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м

Акции компании лэнлордов берлина скинули около 30% стоимости после такого решения.
hume
 
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