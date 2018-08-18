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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 22 сер, 2019 22:04
Прохожий написав:
[данный момент при ценнике на аналогичные от ПА1000
уже не так шоколадно, хотя потенциал для дальнейшего роста вижу и "на подумать" все еще можно.
С прицелом под аренду так же ИМХО бимба, в округе полно молодых высокооплачиваемых людей желающих жить в комфорте
Думаю студия 33-35м2 с нормальным ремонтом там на сегодня
реально улетала бы за Овер 10-12кгрн/мес.
На сегодня ценник прицентралья в районе 950-1050 выглядит привлекательно.
На вскидку цену 10х этажей жк Ария от Геоса над Д.Народов назвали от 40кгрн. Из котлована только выбрались. Цена прицентралья, а тем более центра не могла боььше держаться на 20-30% выше ебеней, при раскладе строительства ебеней в режиме нонстоп во все стороны, ведь стены соло теперь не ставят
Эир часто говорил о разбежности окраин и центра. При цене центра в районе двухи цена прицентралья в 1 куе всё ещё интересна, тк подпирают ебеня.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 22:18
zzzzzz написав:Прохожий
Когда по вашему мнению дом будет пригоден для начала ремонта в квартире ?
1кв 22года
про ценник на это время пованговать?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 22 сер, 2019 22:22
Прохожий написав: zzzzzz написав:Прохожий
Когда по вашему мнению дом будет пригоден для начала ремонта в квартире ?
1кв 22года
про ценник на это время пованговать?
Нет смысла. Это будет аналогично вангованию курса доллара.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 22 сер, 2019 22:23
zzzzzz написав: Прохожий написав: zzzzzz написав:Прохожий
Когда по вашему мнению дом будет пригоден для начала ремонта в квартире ?
1кв 22года
про ценник на это время пованговать?
Нет смысла. Это будет аналогично вангованию курса доллара.
к чему тогда был вопрос?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 22 сер, 2019 22:28
Прохожий
Вопрос был только про сроки стройки.
3 года для УБ как-то оптимистично. Но я не собираюсь спорить, поживем-увидим.
Живите своим умом!
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