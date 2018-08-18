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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1539154015411542

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 214
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
31
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:04

  Прохожий написав:[данный момент при ценнике на аналогичные от ПА1000 уже не так шоколадно, хотя потенциал для дальнейшего роста вижу и "на подумать" все еще можно.
С прицелом под аренду так же ИМХО бимба, в округе полно молодых высокооплачиваемых людей желающих жить в комфорте 8)
Думаю студия 33-35м2 с нормальным ремонтом там на сегодня реально улетала бы за Овер 10-12кгрн/мес.

На сегодня ценник прицентралья в районе 950-1050 выглядит привлекательно.

На вскидку цену 10х этажей жк Ария от Геоса над Д.Народов назвали от 40кгрн. Из котлована только выбрались. Цена прицентралья, а тем более центра не могла боььше держаться на 20-30% выше ебеней, при раскладе строительства ебеней в режиме нонстоп во все стороны, ведь стены соло теперь не ставят :D

Эир часто говорил о разбежности окраин и центра. При цене центра в районе двухи цена прицентралья в 1 куе всё ещё интересна, тк подпирают ебеня.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:18

  zzzzzz написав:Прохожий
Когда по вашему мнению дом будет пригоден для начала ремонта в квартире ?

1кв 22года
про ценник на это время пованговать? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:22

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Прохожий
Когда по вашему мнению дом будет пригоден для начала ремонта в квартире ?

1кв 22года
про ценник на это время пованговать? :mrgreen:

Нет смысла. Это будет аналогично вангованию курса доллара.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:23

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Прохожий
Когда по вашему мнению дом будет пригоден для начала ремонта в квартире ?

1кв 22года
про ценник на это время пованговать? :mrgreen:

Нет смысла. Это будет аналогично вангованию курса доллара.

к чему тогда был вопрос?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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З нами з: 05.06.13
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Подякували: 1010 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:28

Прохожий
Вопрос был только про сроки стройки.
3 года для УБ как-то оптимистично. Но я не собираюсь спорить, поживем-увидим.
Живите своим умом!
zzzzzz
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З нами з: 03.10.11
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