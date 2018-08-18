Додано: Чет 22 сер, 2019 23:18

zzzzzz написав: Прохожий

Вопрос был только про сроки стройки.

3 года для УБ как-то оптимистично. Но я не собираюсь спорить, поживем-увидим. Вопрос был только про сроки стройки.3 года для УБ как-то оптимистично. Но я не собираюсь спорить, поживем-увидим.

В общем все поняли, что это франшиза. Например в жестких ебенях на Братиславской Твинхауз от укбуда как то совсем печально выглядит. Несколько раз за последние три недели колесил в этом месте, и как то никак на стройке. место очень странное, хотя укрбуд в этом плане не переборчивпсОпять вернусь к вопросу о ценообразовании. Центр стрэльнул, умалчивать нет смысла. То, что предлагалось в фк2 за 70 куе стало 105 куе, и как то разговаривают через губу, мне кажется, что если бы приехал в оп, то отшмагали бы меня, и возможно даже жестко.