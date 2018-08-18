Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Прохожий написав:[данный момент при ценнике на аналогичные от ПА1000 уже не так шоколадно, хотя потенциал для дальнейшего роста вижу и "на подумать" все еще можно. С прицелом под аренду так же ИМХО бимба, в округе полно молодых высокооплачиваемых людей желающих жить в комфорте Думаю студия 33-35м2 с нормальным ремонтом там на сегодня реально улетала бы за Овер 10-12кгрн/мес.
На сегодня ценник прицентралья в районе 950-1050 выглядит привлекательно.
На вскидку цену 10х этажей жк Ария от Геоса над Д.Народов назвали от 40кгрн. Из котлована только выбрались. Цена прицентралья, а тем более центра не могла боььше держаться на 20-30% выше ебеней, при раскладе строительства ебеней в режиме нонстоп во все стороны, ведь стены соло теперь не ставят
Эир часто говорил о разбежности окраин и центра. При цене центра в районе двухи цена прицентралья в 1 куе всё ещё интересна, тк подпирают ебеня.
zzzzzz написав:Прохожий Вопрос был только про сроки стройки. 3 года для УБ как-то оптимистично. Но я не собираюсь спорить, поживем-увидим.
В общем все поняли, что это франшиза. Например в жестких ебенях на Братиславской Твинхауз от укбуда как то совсем печально выглядит. Несколько раз за последние три недели колесил в этом месте, и как то никак на стройке. место очень странное, хотя укрбуд в этом плане не переборчив
пс Опять вернусь к вопросу о ценообразовании. Центр стрэльнул, умалчивать нет смысла. То, что предлагалось в фк2 за 70 куе стало 105 куе, и как то разговаривают через губу, мне кажется, что если бы приехал в оп, то отшмагали бы меня, и возможно даже жестко.
hume написав:Опять вернусь к вопросу о ценообразовании. Центр стрэльнул, умалчивать нет смысла. То, что предлагалось в фк2 за 70 куе стало 105 куе, и как то разговаривают через губу, мне кажется, что если бы приехал в оп, то отшмагали бы меня, и возможно даже жестко.
В 2016, в ФК 2 интересовался студией около 38 метров за 42 куе.. Это было самое дешевое предложение. Сотрудники пустого ОП, тяжело вздыхая "отвешивали поклоны" любому визитеру.
hume написав:Сержик, вы рассматривает всю недвижимость через призму "Я б там не жил", далее ряд минусов почему, большинство минусов бьет по части "жизнь для семьи". Я когда проипал много интересных объектов, тк всегда рассмтривал через эту же призму. Но молодым студентам глубоко пох ,что под окном 6 полос стояка, развязка и трамвай, они это рассматривают с точки зрения хорошей развязки, а вы с точки зрения выйти погулять с семьёй
Всё верно, я мечтаю о приемлемом варианте для семьи. Прохожий в отличие от меня, покупает только то, где можно заработать, причём продаёт по переуступке, не дожидаясь ввода. Таким образом стимулирует строительство где попало. Вашу точку зрения понимаю, принимаю, но денег для спекуляций нет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Уже с начла декабря текущего года в Украине будут действовать инновации в государственных строительных нормах (ГСН). Таким образом, будут введены некоторые изменения в строительстве и реконструкции жилья украинцев. Как рассказал замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, появились важные строительные нормы, которые касаются каждого, информирует enovosty.com/news.
По словам чиновника, эти правила позволяют проектировать кухни-ниши в домах, увеличат требования к энергоэффективности квартир, их инклюзивность и доступность. Также, новые правила регламентируют проектирование лифтов в домах (от 4-этажек) убирают старую норму проектировать радиоточки в квартирах, позволяют встраивать общественные заведения на любом этаже. И это еще не всё — Парцхаладзе говорит о поистине революционных переменах. Он также напомнил о том, что годом ранее в строительстве произошли некоторые новшества. В частности, в стране отменили устройство мусоропроводов во многоэтажках;разрешили остекление балконов и лоджий выше третьего этажа при проектировании зданий; появилась возможность делать вход в без порога и лестницы на уровне тротуара.