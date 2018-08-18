RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1540154115421543>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 214
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
31
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:04

  Прохожий написав:[данный момент при ценнике на аналогичные от ПА1000 уже не так шоколадно, хотя потенциал для дальнейшего роста вижу и "на подумать" все еще можно.
С прицелом под аренду так же ИМХО бимба, в округе полно молодых высокооплачиваемых людей желающих жить в комфорте 8)
Думаю студия 33-35м2 с нормальным ремонтом там на сегодня реально улетала бы за Овер 10-12кгрн/мес.

На сегодня ценник прицентралья в районе 950-1050 выглядит привлекательно.

На вскидку цену 10х этажей жк Ария от Геоса над Д.Народов назвали от 40кгрн. Из котлована только выбрались. Цена прицентралья, а тем более центра не могла боььше держаться на 20-30% выше ебеней, при раскладе строительства ебеней в режиме нонстоп во все стороны, ведь стены соло теперь не ставят :D

Эир часто говорил о разбежности окраин и центра. При цене центра в районе двухи цена прицентралья в 1 куе всё ещё интересна, тк подпирают ебеня.
hume
 
Повідомлень: 5734
З нами з: 27.12.12
Подякував: 517 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:18

  zzzzzz написав:Прохожий
Когда по вашему мнению дом будет пригоден для начала ремонта в квартире ?

1кв 22года
про ценник на это время пованговать? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10854
З нами з: 05.06.13
Подякував: 461 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:22

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Прохожий
Когда по вашему мнению дом будет пригоден для начала ремонта в квартире ?

1кв 22года
про ценник на это время пованговать? :mrgreen:

Нет смысла. Это будет аналогично вангованию курса доллара.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34806
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3386 раз.
Подякували: 7234 раз.
 
Профіль
29
6
2
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:23

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Прохожий
Когда по вашему мнению дом будет пригоден для начала ремонта в квартире ?

1кв 22года
про ценник на это время пованговать? :mrgreen:

Нет смысла. Это будет аналогично вангованию курса доллара.

к чему тогда был вопрос?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10854
З нами з: 05.06.13
Подякував: 461 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:28

Прохожий
Вопрос был только про сроки стройки.
3 года для УБ как-то оптимистично. Но я не собираюсь спорить, поживем-увидим.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34806
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3386 раз.
Подякували: 7234 раз.
 
Профіль
29
6
2
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 23:18

  zzzzzz написав:Прохожий
Вопрос был только про сроки стройки.
3 года для УБ как-то оптимистично. Но я не собираюсь спорить, поживем-увидим.

В общем все поняли, что это франшиза. Например в жестких ебенях на Братиславской Твинхауз от укбуда как то совсем печально выглядит. Несколько раз за последние три недели колесил в этом месте, и как то никак на стройке. место очень странное, хотя укрбуд в этом плане не переборчив

пс
Опять вернусь к вопросу о ценообразовании. Центр стрэльнул, умалчивать нет смысла. То, что предлагалось в фк2 за 70 куе стало 105 куе, и как то разговаривают через губу, мне кажется, что если бы приехал в оп, то отшмагали бы меня, и возможно даже жестко.
hume
 
Повідомлень: 5734
З нами з: 27.12.12
Подякував: 517 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:15

  hume написав:Опять вернусь к вопросу о ценообразовании. Центр стрэльнул, умалчивать нет смысла. То, что предлагалось в фк2 за 70 куе стало 105 куе, и как то разговаривают через губу, мне кажется, что если бы приехал в оп, то отшмагали бы меня, и возможно даже жестко.

В 2016, в ФК 2 интересовался студией около 38 метров за 42 куе.. Это было самое дешевое предложение. Сотрудники пустого ОП, тяжело вздыхая "отвешивали поклоны" любому визитеру.
UA
 
Повідомлень: 4430
З нами з: 19.07.08
Подякував: 480 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Сержик, вы рассматривает всю недвижимость через призму "Я б там не жил", далее ряд минусов почему, большинство минусов бьет по части "жизнь для семьи". Я когда проипал много интересных объектов, тк всегда рассмтривал через эту же призму. Но молодым студентам глубоко пох ,что под окном 6 полос стояка, развязка и трамвай, они это рассматривают с точки зрения хорошей развязки, а вы с точки зрения выйти погулять с семьёй

Всё верно, я мечтаю о приемлемом варианте для семьи. Прохожий в отличие от меня, покупает только то, где можно заработать, причём продаёт по переуступке, не дожидаясь ввода. Таким образом стимулирует строительство где попало.
Вашу точку зрения понимаю, принимаю, но денег для спекуляций нет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9517
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:18

  hume написав:
  zzzzzz написав:Прохожий
Вопрос был только про сроки стройки.
3 года для УБ как-то оптимистично. Но я не собираюсь спорить, поживем-увидим.

В общем все поняли, что это франшиза.

Можно было не понимать. Прохожий написал об этом года два назад
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9517
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:20

Уже с начла декабря текущего года в Украине будут действовать инновации в государственных строительных нормах (ГСН). Таким образом, будут введены некоторые изменения в строительстве и реконструкции жилья украинцев. Как рассказал замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, появились важные строительные нормы, которые касаются каждого, информирует enovosty.com/news.

По словам чиновника, эти правила позволяют проектировать кухни-ниши в домах, увеличат требования к энергоэффективности квартир, их инклюзивность и доступность. Также, новые правила регламентируют проектирование лифтов в домах (от 4-этажек) убирают старую норму проектировать радиоточки в квартирах, позволяют встраивать общественные заведения на любом этаже. И это еще не всё — Парцхаладзе говорит о поистине революционных переменах. Он также напомнил о том, что годом ранее в строительстве произошли некоторые новшества. В частности, в стране отменили устройство мусоропроводов во многоэтажках;разрешили остекление балконов и лоджий выше третьего этажа при проектировании зданий; появилась возможность делать вход в без порога и лестницы на уровне тротуара.

Читать полностью на https://enovosty.com/news-markets/full/ ... -innovacii


а в целом гора ( Министерство) родила мышь
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9517
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1540154115421543>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1589, 1590, 1591
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15901 2525904
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2019 09:25
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7068
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182782
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.