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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:40
Генезис это практически как Муравей в пойме Либидя, только хуже - вокруг него абсолютно невозможно будет куда-то выйти - 6 полос с одной стороны, трамвайчик - с другой и кольцо развязки с Борщаговской на Гетьмана - на оставшееся место. А еще в шаговой доступности Кампус, счастливые жители которого дополнительно загрузят Гетьмана. Но помимо Кампуса есть пустырь прямо через дорогу от площадки Генезиса - уже его расчистили и похоже там тоже что-то будет - наверное станция гиперлупа.
Ну и еще там есть что-то государственное между Генезисом и трамваем. Оно функционирует, но еще перед ним есть свайное поле, которое может стать вторым корпусом Генезиса... Т.е. концентрация всего на том участке очень серьезная. А когда еще жители начнут вдоль дороги "на минуточку" свои машинки парковать... А шаговой доступности к метро у него нет - Смарт Плаза выглядит много лучше по расположению.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:08
hume написав:
Но молодым студентам глубоко пох ,что под окном 6 полос стояка, развязка и трамвай, они это рассматривают с точки зрения хорошей развязки,
Вот будет ржака, если через 10 лет обучение уйдёт в онлайн и студентам КПИ Генезис нафиг не будет нужен.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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