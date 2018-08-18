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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1540154115421543

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 214
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
31
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Генезис это практически как Муравей в пойме Либидя, только хуже - вокруг него абсолютно невозможно будет куда-то выйти - 6 полос с одной стороны, трамвайчик - с другой и кольцо развязки с Борщаговской на Гетьмана - на оставшееся место. А еще в шаговой доступности Кампус, счастливые жители которого дополнительно загрузят Гетьмана. Но помимо Кампуса есть пустырь прямо через дорогу от площадки Генезиса - уже его расчистили и похоже там тоже что-то будет - наверное станция гиперлупа.
Ну и еще там есть что-то государственное между Генезисом и трамваем. Оно функционирует, но еще перед ним есть свайное поле, которое может стать вторым корпусом Генезиса... Т.е. концентрация всего на том участке очень серьезная. А когда еще жители начнут вдоль дороги "на минуточку" свои машинки парковать... А шаговой доступности к метро у него нет - Смарт Плаза выглядит много лучше по расположению.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Но молодым студентам глубоко пох ,что под окном 6 полос стояка, развязка и трамвай, они это рассматривают с точки зрения хорошей развязки,

Вот будет ржака, если через 10 лет обучение уйдёт в онлайн и студентам КПИ Генезис нафиг не будет нужен.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:Генезис это практически как Муравей в пойме Либидя, только хуже - вокруг него абсолютно невозможно будет куда-то выйти - 6 полос с одной стороны, трамвайчик - с другой и кольцо развязки с Борщаговской на Гетьмана - на оставшееся место. А еще в шаговой доступности Кампус, счастливые жители которого дополнительно загрузят Гетьмана. Но помимо Кампуса есть пустырь прямо через дорогу от площадки Генезиса - уже его расчистили и похоже там тоже что-то будет - наверное станция гиперлупа.
Ну и еще там есть что-то государственное между Генезисом и трамваем. Оно функционирует, но еще перед ним есть свайное поле, которое может стать вторым корпусом Генезиса... Т.е. концентрация всего на том участке очень серьезная. А когда еще жители начнут вдоль дороги "на минуточку" свои машинки парковать... А шаговой доступности к метро у него нет - Смарт Плаза выглядит много лучше по расположению.
А по чому зараз смартплаза кпи?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:22

  Serg-ik написав: позволяют встраивать общественные заведения на любом этаже.

И это будет конкретная неожиданная подлянка для квартир снизу-сверху-сбоку, и вообще всего дома... Шо курит этот Пардхаладзе? :twisted:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:05

  Первый написав:
striped написав:Генезис это практически как Муравей в пойме Либидя, только хуже - вокруг него абсолютно невозможно будет куда-то выйти - 6 полос с одной стороны, трамвайчик - с другой и кольцо развязки с Борщаговской на Гетьмана - на оставшееся место. А еще в шаговой доступности Кампус, счастливые жители которого дополнительно загрузят Гетьмана. Но помимо Кампуса есть пустырь прямо через дорогу от площадки Генезиса - уже его расчистили и похоже там тоже что-то будет - наверное станция гиперлупа.
Ну и еще там есть что-то государственное между Генезисом и трамваем. Оно функционирует, но еще перед ним есть свайное поле, которое может стать вторым корпусом Генезиса... Т.е. концентрация всего на том участке очень серьезная. А когда еще жители начнут вдоль дороги "на минуточку" свои машинки парковать... А шаговой доступности к метро у него нет - Смарт Плаза выглядит много лучше по расположению.
А по чому зараз смартплаза кпи?

Каким боком смарт плаза в обсуждении генезиса всплыла? :shock:
hume
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:08

  _Mykola_ написав:
  Serg-ik написав: позволяют встраивать общественные заведения на любом этаже.

И это будет конкретная неожиданная подлянка для квартир снизу-сверху-сбоку, и вообще всего дома... Шо курит этот Пардхаладзе? :twisted:


Все зависит от уровня звукоизоляции и соблюдения порядка посетителями и владельцами этих заведений.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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