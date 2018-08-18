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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:40
Генезис это практически как Муравей в пойме Либидя, только хуже - вокруг него абсолютно невозможно будет куда-то выйти - 6 полос с одной стороны, трамвайчик - с другой и кольцо развязки с Борщаговской на Гетьмана - на оставшееся место. А еще в шаговой доступности Кампус, счастливые жители которого дополнительно загрузят Гетьмана. Но помимо Кампуса есть пустырь прямо через дорогу от площадки Генезиса - уже его расчистили и похоже там тоже что-то будет - наверное станция гиперлупа.
Ну и еще там есть что-то государственное между Генезисом и трамваем. Оно функционирует, но еще перед ним есть свайное поле, которое может стать вторым корпусом Генезиса... Т.е. концентрация всего на том участке очень серьезная. А когда еще жители начнут вдоль дороги "на минуточку" свои машинки парковать... А шаговой доступности к метро у него нет - Смарт Плаза выглядит много лучше по расположению.
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striped
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:08
hume написав:
Но молодым студентам глубоко пох ,что под окном 6 полос стояка, развязка и трамвай, они это рассматривают с точки зрения хорошей развязки,
Вот будет ржака, если через 10 лет обучение уйдёт в онлайн и студентам КПИ Генезис нафиг не будет нужен.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:21
striped написав:Генезис это практически как Муравей в пойме Либидя, только хуже - вокруг него абсолютно невозможно будет куда-то выйти - 6 полос с одной стороны, трамвайчик - с другой и кольцо развязки с Борщаговской на Гетьмана - на оставшееся место. А еще в шаговой доступности Кампус, счастливые жители которого дополнительно загрузят Гетьмана. Но помимо Кампуса есть пустырь прямо через дорогу от площадки Генезиса - уже его расчистили и похоже там тоже что-то будет - наверное станция гиперлупа.
Ну и еще там есть что-то государственное между Генезисом и трамваем. Оно функционирует, но еще перед ним есть свайное поле, которое может стать вторым корпусом Генезиса... Т.е. концентрация всего на том участке очень серьезная. А когда еще жители начнут вдоль дороги "на минуточку" свои машинки парковать... А шаговой доступности к метро у него нет - Смарт Плаза выглядит много лучше по расположению.
А по чому зараз смартплаза кпи?
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:05
Первый написав:
striped написав:Генезис это практически как Муравей в пойме Либидя, только хуже - вокруг него абсолютно невозможно будет куда-то выйти - 6 полос с одной стороны, трамвайчик - с другой и кольцо развязки с Борщаговской на Гетьмана - на оставшееся место. А еще в шаговой доступности Кампус, счастливые жители которого дополнительно загрузят Гетьмана. Но помимо Кампуса есть пустырь прямо через дорогу от площадки Генезиса - уже его расчистили и похоже там тоже что-то будет - наверное станция гиперлупа.
Ну и еще там есть что-то государственное между Генезисом и трамваем. Оно функционирует, но еще перед ним есть свайное поле, которое может стать вторым корпусом Генезиса... Т.е. концентрация всего на том участке очень серьезная. А когда еще жители начнут вдоль дороги "на минуточку" свои машинки парковать... А шаговой доступности к метро у него нет - Смарт Плаза выглядит много лучше по расположению.
А по чому зараз смартплаза кпи?
Каким боком смарт плаза в обсуждении генезиса всплыла?
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hume
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:08
Все зависит от уровня звукоизоляции и соблюдения порядка посетителями и владельцами этих заведений.
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shapo
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:43
hume написав:
Каким боком смарт плаза в обсуждении генезиса всплыла?
striped сравнивает. Каже що краще. І це без сумнівів. Не повітря, біля метро.
Проте мені здається що грушевського 9 ще краще. Біля парку і ВРУ.
Тому і поцікавився.
Всім процвітання!
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