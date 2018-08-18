Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:40

Генезис это практически как Муравей в пойме Либидя, только хуже - вокруг него абсолютно невозможно будет куда-то выйти - 6 полос с одной стороны, трамвайчик - с другой и кольцо развязки с Борщаговской на Гетьмана - на оставшееся место. А еще в шаговой доступности Кампус, счастливые жители которого дополнительно загрузят Гетьмана. Но помимо Кампуса есть пустырь прямо через дорогу от площадки Генезиса - уже его расчистили и похоже там тоже что-то будет - наверное станция гиперлупа.

Ну и еще там есть что-то государственное между Генезисом и трамваем. Оно функционирует, но еще перед ним есть свайное поле, которое может стать вторым корпусом Генезиса... Т.е. концентрация всего на том участке очень серьезная. А когда еще жители начнут вдоль дороги "на минуточку" свои машинки парковать... А шаговой доступности к метро у него нет - Смарт Плаза выглядит много лучше по расположению.