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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:40
Генезис это практически как Муравей в пойме Либидя, только хуже - вокруг него абсолютно невозможно будет куда-то выйти - 6 полос с одной стороны, трамвайчик - с другой и кольцо развязки с Борщаговской на Гетьмана - на оставшееся место. А еще в шаговой доступности Кампус, счастливые жители которого дополнительно загрузят Гетьмана. Но помимо Кампуса есть пустырь прямо через дорогу от площадки Генезиса - уже его расчистили и похоже там тоже что-то будет - наверное станция гиперлупа.
Ну и еще там есть что-то государственное между Генезисом и трамваем. Оно функционирует, но еще перед ним есть свайное поле, которое может стать вторым корпусом Генезиса... Т.е. концентрация всего на том участке очень серьезная. А когда еще жители начнут вдоль дороги "на минуточку" свои машинки парковать... А шаговой доступности к метро у него нет - Смарт Плаза выглядит много лучше по расположению.
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striped
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:08
hume написав:
Но молодым студентам глубоко пох ,что под окном 6 полос стояка, развязка и трамвай, они это рассматривают с точки зрения хорошей развязки,
Вот будет ржака, если через 10 лет обучение уйдёт в онлайн и студентам КПИ Генезис нафиг не будет нужен.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:21
striped написав:Генезис это практически как Муравей в пойме Либидя, только хуже - вокруг него абсолютно невозможно будет куда-то выйти - 6 полос с одной стороны, трамвайчик - с другой и кольцо развязки с Борщаговской на Гетьмана - на оставшееся место. А еще в шаговой доступности Кампус, счастливые жители которого дополнительно загрузят Гетьмана. Но помимо Кампуса есть пустырь прямо через дорогу от площадки Генезиса - уже его расчистили и похоже там тоже что-то будет - наверное станция гиперлупа.
Ну и еще там есть что-то государственное между Генезисом и трамваем. Оно функционирует, но еще перед ним есть свайное поле, которое может стать вторым корпусом Генезиса... Т.е. концентрация всего на том участке очень серьезная. А когда еще жители начнут вдоль дороги "на минуточку" свои машинки парковать... А шаговой доступности к метро у него нет - Смарт Плаза выглядит много лучше по расположению.
А по чому зараз смартплаза кпи?
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:05
Первый написав:
striped написав:Генезис это практически как Муравей в пойме Либидя, только хуже - вокруг него абсолютно невозможно будет куда-то выйти - 6 полос с одной стороны, трамвайчик - с другой и кольцо развязки с Борщаговской на Гетьмана - на оставшееся место. А еще в шаговой доступности Кампус, счастливые жители которого дополнительно загрузят Гетьмана. Но помимо Кампуса есть пустырь прямо через дорогу от площадки Генезиса - уже его расчистили и похоже там тоже что-то будет - наверное станция гиперлупа.
Ну и еще там есть что-то государственное между Генезисом и трамваем. Оно функционирует, но еще перед ним есть свайное поле, которое может стать вторым корпусом Генезиса... Т.е. концентрация всего на том участке очень серьезная. А когда еще жители начнут вдоль дороги "на минуточку" свои машинки парковать... А шаговой доступности к метро у него нет - Смарт Плаза выглядит много лучше по расположению.
А по чому зараз смартплаза кпи?
Каким боком смарт плаза в обсуждении генезиса всплыла?
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hume
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:08
Все зависит от уровня звукоизоляции и соблюдения порядка посетителями и владельцами этих заведений.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:43
hume написав:
Каким боком смарт плаза в обсуждении генезиса всплыла?
striped сравнивает. Каже що краще. І це без сумнівів. Не повітря, біля метро.
Проте мені здається що грушевського 9 ще краще. Біля парку і ВРУ.
Тому і поцікавився.
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:18
Численность населения Киева на 1 июля 2952692
За июнь -487
Уехало из Киева на 66 человек больше чем приехало, умерло 321 (превышение смертности над рождаемостью)
За 6 месяцев население +1873
Умерло 1157
Миграционный прирост 3030
Обращаю ваше внимание на одну цифру, за 6 месяцев прошлого года естественный прирост был 931 человек, а сейчас отрицательный прирост -1157
Данные за 6 месяцев / 2018 / 2019
рождаемость 16980 / 15782
смертность 16049 / 16939
прирост 931 / -1157
Рождаемость упала на 7,5%
Смертность +6%
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:47
Первый написав: hume написав:
Каким боком смарт плаза в обсуждении генезиса всплыла?
striped сравнивает. Каже що краще. І це без сумнівів
. Не повітря, біля метро.
Проте мені здається що грушевського 9 ще краще. Біля парку і ВРУ.
Тому і поцікавився.
В целом да но если взять конкретную квартиру в смартплазе 5-10 этажи с окнами в стену ТЦ(на восток) то сомнения ой как возможны
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:12
да, я понимаю, что сравнение без цены некорректно. Но просто несколько раз вокруг него - Genesis'a - крутился, понимаю как там вокруг все может быть и вижу активность через дорогу от него. И думается мне что это не вариант. Но раз по цене пригорода, то может кому-то и зайдет. Студентам КПИ, которым двух уликов Кампуса не хватило..
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