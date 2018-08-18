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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:27
shapo написав:
Все зависит от уровня звукоизоляции и соблюдения порядка посетителями и владельцами этих заведений.
И за обустройством звукоизоляции этих заведений, конечно же будет следить минрегион
А убирать за посетителями, будет лично ПАртхаладзе.
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_Mykola_
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:59
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:52
_Mykola_ написав: shapo написав:
Все зависит от уровня звукоизоляции и соблюдения порядка посетителями и владельцами этих заведений.
И за обустройством звукоизоляции этих заведений, конечно же будет следить минрегион
А убирать за посетителями, будет лично ПАртхаладзе.
Нет, проектанты на основании новых ДБН будут закладывать звукоизоляцию в проект.
А загулявших посетителей должны приводить в чувство менты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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