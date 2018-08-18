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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1541154215431544

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 215
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:27

  shapo написав:
  _Mykola_ написав:
  Serg-ik написав: позволяют встраивать общественные заведения на любом этаже.

И это будет конкретная неожиданная подлянка для квартир снизу-сверху-сбоку, и вообще всего дома... Шо курит этот Пардхаладзе? :twisted:


Все зависит от уровня звукоизоляции и соблюдения порядка посетителями и владельцами этих заведений.

И за обустройством звукоизоляции этих заведений, конечно же будет следить минрегион :twisted:
А убирать за посетителями, будет лично ПАртхаладзе. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:59

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:52

  _Mykola_ написав:
  shapo написав:
Все зависит от уровня звукоизоляции и соблюдения порядка посетителями и владельцами этих заведений.

И за обустройством звукоизоляции этих заведений, конечно же будет следить минрегион :twisted:
А убирать за посетителями, будет лично ПАртхаладзе. ;)

Нет, проектанты на основании новых ДБН будут закладывать звукоизоляцию в проект.
А загулявших посетителей должны приводить в чувство менты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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