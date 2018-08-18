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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:27
shapo написав:
Все зависит от уровня звукоизоляции и соблюдения порядка посетителями и владельцами этих заведений.
И за обустройством звукоизоляции этих заведений, конечно же будет следить минрегион
А убирать за посетителями, будет лично ПАртхаладзе.
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_Mykola_
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:59
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:52
_Mykola_ написав: shapo написав:
Все зависит от уровня звукоизоляции и соблюдения порядка посетителями и владельцами этих заведений.
И за обустройством звукоизоляции этих заведений, конечно же будет следить минрегион
А убирать за посетителями, будет лично ПАртхаладзе.
Нет, проектанты на основании новых ДБН будут закладывать звукоизоляцию в проект.
А загулявших посетителей должны приводить в чувство менты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:06
zzzzzz написав:Численность населения Киева на 1 июля 2952692
За июнь -487
Уехало из Киева на 66 человек больше чем приехало, умерло 321 (превышение смертности над рождаемостью)
За 6 месяцев население +1873
Умерло 1157
Миграционный прирост 3030
Обращаю ваше внимание на одну цифру, за 6 месяцев прошлого года естественный прирост был 931 человек, а сейчас отрицательный прирост -1157
Данные за 6 месяцев / 2018 / 2019
рождаемость 16980 / 15782
смертность 16049 / 16939
прирост 931 / -1157
Рождаемость упала на 7,5%
Смертность +6%
Я говорил в прошлом году ещё что в этом году смертность в Киеве превысит рождаемость. Привет бабушатникам.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:25
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