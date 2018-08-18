Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:27
shapo написав:
Все зависит от уровня звукоизоляции и соблюдения порядка посетителями и владельцами этих заведений.
И за обустройством звукоизоляции этих заведений, конечно же будет следить минрегион
А убирать за посетителями, будет лично ПАртхаладзе.
_Mykola_
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:59
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:52
_Mykola_ написав: shapo написав:
Все зависит от уровня звукоизоляции и соблюдения порядка посетителями и владельцами этих заведений.
И за обустройством звукоизоляции этих заведений, конечно же будет следить минрегион
А убирать за посетителями, будет лично ПАртхаладзе.
Нет, проектанты на основании новых ДБН будут закладывать звукоизоляцию в проект.
А загулявших посетителей должны приводить в чувство менты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:06
zzzzzz написав:Численность населения Киева на 1 июля 2952692 За июнь -487 Уехало из Киева на 66 человек больше чем приехало, умерло 321 (превышение смертности над рождаемостью) За 6 месяцев население +1873 Умерло 1157 Миграционный прирост 3030 Обращаю ваше внимание на одну цифру, за 6 месяцев прошлого года естественный прирост был 931 человек, а сейчас отрицательный прирост -1157 Данные за 6 месяцев / 2018 / 2019 рождаемость 16980 / 15782 смертность 16049 / 16939 прирост 931 / -1157 Рождаемость упала на 7,5% Смертность +6%
Я говорил в прошлом году ещё что в этом году смертность в Киеве превысит рождаемость. Привет бабушатникам.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:25
rusramzik
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Додано: Суб 24 сер, 2019 06:04
Рожевоокулярникам чергова лекція: ВВП України-2019 складає 1/2 від ВВП УссР-1991.
Можете не дякувати)))
Такі от "реформи" і такий "розвиток"
https://uainfo.org/blognews/1566591428- ... stve-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Суб 24 сер, 2019 07:56
Про меня написано:
airmax78
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Додано: Суб 24 сер, 2019 09:02
zzzzzz написав:
За июнь -487
Уехало из Киева на 66 человек больше чем приехало
, умерло 321 (превышение смертности над рождаемостью)
Как уехали?
Кто разрешил?
UA
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Додано: Суб 24 сер, 2019 09:08
airmax78 написав:
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Макс, лучше так:
МВА - ожидания и реальность.
UA
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