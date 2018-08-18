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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1541154215431544

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 215
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:27

  shapo написав:
  _Mykola_ написав:
  Serg-ik написав: позволяют встраивать общественные заведения на любом этаже.

И это будет конкретная неожиданная подлянка для квартир снизу-сверху-сбоку, и вообще всего дома... Шо курит этот Пардхаладзе? :twisted:


Все зависит от уровня звукоизоляции и соблюдения порядка посетителями и владельцами этих заведений.

И за обустройством звукоизоляции этих заведений, конечно же будет следить минрегион :twisted:
А убирать за посетителями, будет лично ПАртхаладзе. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:59

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:52

  _Mykola_ написав:
  shapo написав:
Все зависит от уровня звукоизоляции и соблюдения порядка посетителями и владельцами этих заведений.

И за обустройством звукоизоляции этих заведений, конечно же будет следить минрегион :twisted:
А убирать за посетителями, будет лично ПАртхаладзе. ;)

Нет, проектанты на основании новых ДБН будут закладывать звукоизоляцию в проект.
А загулявших посетителей должны приводить в чувство менты
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Численность населения Киева на 1 июля 2952692

За июнь -487
Уехало из Киева на 66 человек больше чем приехало, умерло 321 (превышение смертности над рождаемостью)

За 6 месяцев население +1873
Умерло 1157
Миграционный прирост 3030

Обращаю ваше внимание на одну цифру, за 6 месяцев прошлого года естественный прирост был 931 человек, а сейчас отрицательный прирост -1157

Данные за 6 месяцев / 2018 / 2019
рождаемость 16980 / 15782
смертность 16049 / 16939
прирост 931 / -1157

Рождаемость упала на 7,5%
Смертность +6%
Я говорил в прошлом году ещё что в этом году смертность в Киеве превысит рождаемость. Привет бабушатникам.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для понимания "маштаба" https://www.youtube.com/watch?v=MBY3ZMJrJdQ
rusramzik
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 06:04

Рожевоокулярникам чергова лекція: ВВП України-2019 складає 1/2 від ВВП УссР-1991.
Можете не дякувати)))

Такі от "реформи" і такий "розвиток"

https://uainfo.org/blognews/1566591428- ... stve-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 07:56

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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:02

  zzzzzz написав:За июнь -487
Уехало из Киева на 66 человек больше чем приехало, умерло 321 (превышение смертности над рождаемостью)

Как уехали?
Кто разрешил?
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:08

  airmax78 написав:Про меня написано:
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Макс, лучше так:
МВА - ожидания и реальность.
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