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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 сер, 2019 10:10
UA написав: airmax78 написав:
Про меня написано:
Макс, лучше так:
МВА - ожидания и реальность.
МБА не троньте! С момента обретения мба мое состояние выросло примерно в 20 раз. Не буду говорить с какого уровня.
Вообще непонятно на какой помойке бы я сейчас работал, если бы не mba.
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airmax78
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Додано: Суб 24 сер, 2019 10:15
airmax78 написав:
Не буду говорить с какого уровня.
$100?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 24 сер, 2019 10:47
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Не буду говорить с какого уровня.
$100?
В n раз больше!
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