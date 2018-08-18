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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 216
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
65
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:10

  UA написав:
  airmax78 написав:Про меня написано:

Макс, лучше так:
МВА - ожидания и реальность.

МБА не троньте! С момента обретения мба мое состояние выросло примерно в 20 раз. Не буду говорить с какого уровня.
Вообще непонятно на какой помойке бы я сейчас работал, если бы не mba.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:15

  airmax78 написав:Не буду говорить с какого уровня.

$100?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:47

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Не буду говорить с какого уровня.

$100?

В n раз больше!
airmax78
 
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