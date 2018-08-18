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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 сер, 2019 10:10
UA написав: airmax78 написав:
Про меня написано:
Макс, лучше так:
МВА - ожидания и реальность.
МБА не троньте! С момента обретения мба мое состояние выросло примерно в 20 раз. Не буду говорить с какого уровня.
Вообще непонятно на какой помойке бы я сейчас работал, если бы не mba.
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airmax78
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Додано: Суб 24 сер, 2019 10:15
airmax78 написав:
Не буду говорить с какого уровня.
$100?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 24 сер, 2019 10:47
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Не буду говорить с какого уровня.
$100?
В n раз больше!
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airmax78
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Додано: Суб 24 сер, 2019 11:40
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Про меня написано:
Макс, лучше так:
МВА - ожидания и реальность.
МБА не троньте! С момента обретения мба мое состояние выросло примерно в 20 раз. Не буду говорить с какого уровня.
Вообще непонятно на какой помойке бы я сейчас работал, если бы не mba.
Макс скажи прямо что ты сейчас получаешь 10 000$ в месяц плюс годовой бонус.
Но тому что ты работаешь на "хозяев денег" ты должен быть благодарен не МБА, а своей характерной внешности. Хозяева денег не нанимают гоев.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 24 сер, 2019 13:12
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Про меня написано:
Макс, лучше так:
МВА - ожидания и реальность.
МБА не троньте! С момента обретения мба мое состояние выросло примерно в 20 раз. Не буду говорить с какого уровня.
Вообще непонятно на какой помойке бы я сейчас работал, если бы не mba.
А я после МБА подумал что смогу больше, чем банально работать на дядю, ушел в свободное плавание.
Сейчас очень жалею об этом.
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Додано: Суб 24 сер, 2019 13:35
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: UA написав:
Макс, лучше так:
МВА - ожидания и реальность.
МБА не троньте! С момента обретения мба мое состояние выросло примерно в 20 раз. Не буду говорить с какого уровня.
Вообще непонятно на какой помойке бы я сейчас работал, если бы не mba.
Макс скажи прямо что ты сейчас получаешь 10 000$ в месяц плюс годовой бонус.
Но тому что ты работаешь на "хозяев денег" ты должен быть благодарен не МБА, а своей характерной внешности. Хозяева денег не нанимают гоев.
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Иногда мне снится, что я зарабатываю 10К в месяц и годовой бонус. И тогда часто, чтобы продлить этот счастливый сон, мой «будильник» не срабатывает. Поэтому давайте не будем о грустном.
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airmax78
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