Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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МБА не троньте! С момента обретения мба мое состояние выросло примерно в 20 раз. Не буду говорить с какого уровня. Вообще непонятно на какой помойке бы я сейчас работал, если бы не mba.
Макс скажи прямо что ты сейчас получаешь 10 000$ в месяц плюс годовой бонус. Но тому что ты работаешь на "хозяев денег" ты должен быть благодарен не МБА, а своей характерной внешности. Хозяева денег не нанимают гоев.
UA написав:Макс, лучше так: МВА - ожидания и реальность.
МБА не троньте! С момента обретения мба мое состояние выросло примерно в 20 раз. Не буду говорить с какого уровня. Вообще непонятно на какой помойке бы я сейчас работал, если бы не mba.
Макс скажи прямо что ты сейчас получаешь 10 000$ в месяц плюс годовой бонус. Но тому что ты работаешь на "хозяев денег" ты должен быть благодарен не МБА, а своей характерной внешности. Хозяева денег не нанимают гоев.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Иногда мне снится, что я зарабатываю 10К в месяц и годовой бонус. И тогда часто, чтобы продлить этот счастливый сон, мой «будильник» не срабатывает. Поэтому давайте не будем о грустном.
макс скажи справжнє ім"я: Наташа(трайбека), Іра (акурт) ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:За июнь -487 Уехало из Киева на 66 человек больше чем приехало, умерло 321 (превышение смертности над рождаемостью)
Как уехали? Кто разрешил?
да не уїхали, а знялися з реєстрації, всім же відомо що в Києві не 3 а 5 лямів населення.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Долярчик написав:.... такссссс, Флай нервово курить в стороні по укладці плитки
покажи свій сральнік, часом не такий:
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:МБА не троньте! С момента обретения мба мое состояние выросло примерно в 20 раз. Не буду говорить с какого уровня. Вообще непонятно на какой помойке бы я сейчас работал, если бы не mba.
Макс скажи прямо что ты сейчас получаешь 10 000$ в месяц плюс годовой бонус. Но тому что ты работаешь на "хозяев денег" ты должен быть благодарен не МБА, а своей характерной внешности. Хозяева денег не нанимают гоев.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
блондінко с 5 размером?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.