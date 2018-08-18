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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1542154315441545

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 216
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
65
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:10

  UA написав:
  airmax78 написав:Про меня написано:

Макс, лучше так:
МВА - ожидания и реальность.

МБА не троньте! С момента обретения мба мое состояние выросло примерно в 20 раз. Не буду говорить с какого уровня.
Вообще непонятно на какой помойке бы я сейчас работал, если бы не mba.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:15

  airmax78 написав:Не буду говорить с какого уровня.

$100?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:47

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Не буду говорить с какого уровня.

$100?

В n раз больше!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 11:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Про меня написано:

Макс, лучше так:
МВА - ожидания и реальность.

МБА не троньте! С момента обретения мба мое состояние выросло примерно в 20 раз. Не буду говорить с какого уровня.
Вообще непонятно на какой помойке бы я сейчас работал, если бы не mba.
Макс скажи прямо что ты сейчас получаешь 10 000$ в месяц плюс годовой бонус.
Но тому что ты работаешь на "хозяев денег" ты должен быть благодарен не МБА, а своей характерной внешности. Хозяева денег не нанимают гоев.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 13:12

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Про меня написано:

Макс, лучше так:
МВА - ожидания и реальность.

МБА не троньте! С момента обретения мба мое состояние выросло примерно в 20 раз. Не буду говорить с какого уровня.
Вообще непонятно на какой помойке бы я сейчас работал, если бы не mba.


А я после МБА подумал что смогу больше, чем банально работать на дядю, ушел в свободное плавание.

Сейчас очень жалею об этом.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 13:35

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:
  UA написав:Макс, лучше так:
МВА - ожидания и реальность.

МБА не троньте! С момента обретения мба мое состояние выросло примерно в 20 раз. Не буду говорить с какого уровня.
Вообще непонятно на какой помойке бы я сейчас работал, если бы не mba.
Макс скажи прямо что ты сейчас получаешь 10 000$ в месяц плюс годовой бонус.
Но тому что ты работаешь на "хозяев денег" ты должен быть благодарен не МБА, а своей характерной внешности. Хозяева денег не нанимают гоев.

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Иногда мне снится, что я зарабатываю 10К в месяц и годовой бонус. И тогда часто, чтобы продлить этот счастливый сон, мой «будильник» не срабатывает. Поэтому давайте не будем о грустном.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:53

  airmax78 написав:Про меня написано:
Зображення

макс скажи справжнє ім"я: Наташа(трайбека), Іра (акурт) ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:54

  UA написав:
  zzzzzz написав:За июнь -487
Уехало из Киева на 66 человек больше чем приехало, умерло 321 (превышение смертности над рождаемостью)

Как уехали?
Кто разрешил?

да не уїхали, а знялися з реєстрації,
всім же відомо що в Києві не 3 а 5 лямів населення.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:55

  Долярчик написав:.... такссссс, Флай нервово курить в стороні по укладці плитки ;)
Зображення
Зображення

покажи свій сральнік,
часом не такий:
Зображення
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:57

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:МБА не троньте! С момента обретения мба мое состояние выросло примерно в 20 раз. Не буду говорить с какого уровня.
Вообще непонятно на какой помойке бы я сейчас работал, если бы не mba.
Макс скажи прямо что ты сейчас получаешь 10 000$ в месяц плюс годовой бонус.
Но тому что ты работаешь на "хозяев денег" ты должен быть благодарен не МБА, а своей характерной внешности. Хозяева денег не нанимают гоев.

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блондінко с 5 размером?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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