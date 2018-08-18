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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 сер, 2019 18:08
Тут собрались довольно грубые сексистски настроенные самцы. Мне за вас стыдно, комрады. Трибека пытается воспитывать в вас толерантность, но, пока без толку.
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airmax78
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