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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 сер, 2019 18:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тут собрались довольно грубые сексистски настроенные самцы. Мне за вас стыдно, комрады. Трибека пытается воспитывать в вас толерантность, но, пока без толку.
Додано: Суб 24 сер, 2019 21:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Скоро увидим явный индикатор "покращення" - количество новых Айфон11, которые выйдут осенью.
Помню в 2011-2013 годах новый айфон до нового года включительно появлялся у всех молоденьких менеджерш в банках, турагенствах и т.д.
Посмотрим как будет в этом году.
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