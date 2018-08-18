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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 сер, 2019 18:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тут собрались довольно грубые сексистски настроенные самцы. Мне за вас стыдно, комрады. Трибека пытается воспитывать в вас толерантность, но, пока без толку.
Додано: Суб 24 сер, 2019 21:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Скоро увидим явный индикатор "покращення" - количество новых Айфон11, которые выйдут осенью.
Помню в 2011-2013 годах новый айфон до нового года включительно появлялся у всех молоденьких менеджерш в банках, турагенствах и т.д.
Посмотрим как будет в этом году.
Додано: Суб 24 сер, 2019 22:43
Разве Айфон до сих пор в моде? Мне казалось что мода покупать очень обычные вещи в пять раз дороже только из-за названия, давно уже в прошлом.
Додано: Суб 24 сер, 2019 23:01
Ипон, 10й и дальше - очень хорош. Всегда пользовался Ноутом от Самсунга, но XR очень приятный.
Додано: Суб 24 сер, 2019 23:20
Такая мода проходит только от бедности.
Как и мода на новые модели мерседесов, ренджроверов, отдыха на мальдивах, вкусные рестораны и т.д.
Если у вас нет вообще проблем с деньгами, то для себя вы из этого списка больше половины купите полюбому.
А если доходы поприжались, то уже и хуавей, пельмени и хундай с египтом не кажутся такими уж плохими вариантами.
Додано: Суб 24 сер, 2019 23:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я сейчас в Москве. Не спрашивайте зачем - гос тайна. Трибека накаркал. С прискорбием отмечаю, что кризисом тут не пахнет. Суббота 00:30 - пробки в центре. Вообще, конечно, Киев по сравнению с Москвой выглядит довольно бледно.
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