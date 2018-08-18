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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1543154415451546

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 216
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
65
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут собрались довольно грубые сексистски настроенные самцы. Мне за вас стыдно, комрады. Трибека пытается воспитывать в вас толерантность, но, пока без толку.
airmax78
 
Повідомлень: 31202
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 21:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Скоро увидим явный индикатор "покращення" - количество новых Айфон11, которые выйдут осенью.

Помню в 2011-2013 годах новый айфон до нового года включительно появлялся у всех молоденьких менеджерш в банках, турагенствах и т.д.

Посмотрим как будет в этом году.
investorkiev
 
Повідомлень: 620
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 22:43

  investorkiev написав:Скоро увидим явный индикатор "покращення" - количество новых Айфон11, которые выйдут осенью.

Помню в 2011-2013 годах новый айфон до нового года включительно появлялся у всех молоденьких менеджерш в банках, турагенствах и т.д.

Посмотрим как будет в этом году.

Разве Айфон до сих пор в моде? Мне казалось что мода покупать очень обычные вещи в пять раз дороже только из-за названия, давно уже в прошлом.
LordEmerald
 
Повідомлень: 26
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 23:01

  LordEmerald написав:
  investorkiev написав:Скоро увидим явный индикатор "покращення" - количество новых Айфон11, которые выйдут осенью.

Помню в 2011-2013 годах новый айфон до нового года включительно появлялся у всех молоденьких менеджерш в банках, турагенствах и т.д.

Посмотрим как будет в этом году.

Разве Айфон до сих пор в моде? Мне казалось что мода покупать очень обычные вещи в пять раз дороже только из-за названия, давно уже в прошлом.

Ипон, 10й и дальше - очень хорош. Всегда пользовался Ноутом от Самсунга, но XR очень приятный.
airmax78
 
Повідомлень: 31202
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 23:20

  LordEmerald написав:
  investorkiev написав:Скоро увидим явный индикатор "покращення" - количество новых Айфон11, которые выйдут осенью.

Помню в 2011-2013 годах новый айфон до нового года включительно появлялся у всех молоденьких менеджерш в банках, турагенствах и т.д.

Посмотрим как будет в этом году.

Разве Айфон до сих пор в моде? Мне казалось что мода покупать очень обычные вещи в пять раз дороже только из-за названия, давно уже в прошлом.


Такая мода проходит только от бедности.
Как и мода на новые модели мерседесов, ренджроверов, отдыха на мальдивах, вкусные рестораны и т.д.

Если у вас нет вообще проблем с деньгами, то для себя вы из этого списка больше половины купите полюбому.

А если доходы поприжались, то уже и хуавей, пельмени и хундай с египтом не кажутся такими уж плохими вариантами.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 23:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я сейчас в Москве. Не спрашивайте зачем - гос тайна. Трибека накаркал. С прискорбием отмечаю, что кризисом тут не пахнет. Суббота 00:30 - пробки в центре. Вообще, конечно, Киев по сравнению с Москвой выглядит довольно бледно.
airmax78
 
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З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3650 раз.
 
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  #<1 ... 1543154415451546
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