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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 сер, 2019 18:08
Тут собрались довольно грубые сексистски настроенные самцы. Мне за вас стыдно, комрады. Трибека пытается воспитывать в вас толерантность, но, пока без толку.
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airmax78
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Додано: Суб 24 сер, 2019 21:26
Скоро увидим явный индикатор "покращення" - количество новых Айфон11, которые выйдут осенью.
Помню в 2011-2013 годах новый айфон до нового года включительно появлялся у всех молоденьких менеджерш в банках, турагенствах и т.д.
Посмотрим как будет в этом году.
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investorkiev
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Додано: Суб 24 сер, 2019 22:43
investorkiev написав:
Скоро увидим явный индикатор "покращення" - количество новых Айфон11, которые выйдут осенью.
Помню в 2011-2013 годах новый айфон до нового года включительно появлялся у всех молоденьких менеджерш в банках, турагенствах и т.д.
Посмотрим как будет в этом году.
Разве Айфон до сих пор в моде? Мне казалось что мода покупать очень обычные вещи в пять раз дороже только из-за названия, давно уже в прошлом.
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LordEmerald
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Додано: Суб 24 сер, 2019 23:01
LordEmerald написав: investorkiev написав:
Скоро увидим явный индикатор "покращення" - количество новых Айфон11, которые выйдут осенью.
Помню в 2011-2013 годах новый айфон до нового года включительно появлялся у всех молоденьких менеджерш в банках, турагенствах и т.д.
Посмотрим как будет в этом году.
Разве Айфон до сих пор в моде? Мне казалось что мода покупать очень обычные вещи в пять раз дороже только из-за названия, давно уже в прошлом.
Ипон, 10й и дальше - очень хорош. Всегда пользовался Ноутом от Самсунга, но XR очень приятный.
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airmax78
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Додано: Суб 24 сер, 2019 23:20
LordEmerald написав: investorkiev написав:
Скоро увидим явный индикатор "покращення" - количество новых Айфон11, которые выйдут осенью.
Помню в 2011-2013 годах новый айфон до нового года включительно появлялся у всех молоденьких менеджерш в банках, турагенствах и т.д.
Посмотрим как будет в этом году.
Разве Айфон до сих пор в моде? Мне казалось что мода покупать очень обычные вещи в пять раз дороже только из-за названия, давно уже в прошлом.
Такая мода проходит только от бедности.
Как и мода на новые модели мерседесов, ренджроверов, отдыха на мальдивах, вкусные рестораны и т.д.
Если у вас нет вообще проблем с деньгами, то для себя вы из этого списка больше половины купите полюбому.
А если доходы поприжались, то уже и хуавей, пельмени и хундай с египтом не кажутся такими уж плохими вариантами.
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investorkiev
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Додано: Суб 24 сер, 2019 23:23
Я сейчас в Москве. Не спрашивайте зачем - гос тайна. Трибека накаркал. С прискорбием отмечаю, что кризисом тут не пахнет. Суббота 00:30 - пробки в центре. Вообще, конечно, Киев по сравнению с Москвой выглядит довольно бледно.
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airmax78
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Додано: Нед 25 сер, 2019 01:48
airmax78 написав:
Я сейчас в Москве. Не спрашивайте зачем - гос тайна. Трибека накаркал. С прискорбием отмечаю, что кризисом тут не пахнет. Суббота 00:30 - пробки в центре. Вообще, конечно, Киев по сравнению с Москвой выглядит довольно бледно.
Вы не видели какая сейчас, пробка на Краковце, со стороны Польши, автобусов только около 25.Хотя час ночи.
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Bolt
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Додано: Нед 25 сер, 2019 01:53
airmax78 написав:
Я сейчас в Москве. Не спрашивайте зачем - гос тайна. Трибека накаркал. С прискорбием отмечаю, что кризисом тут не пахнет. Суббота 00:30 - пробки в центре. Вообще, конечно, Киев по сравнению с Москвой выглядит довольно бледно.
Вы не видели какая сейчас, пробка на Краковце, со стороны Польши, автобусов только около 25.Хотя час ночи.Заробитчане наверное возвращаются.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 07:17
investorkiev написав: LordEmerald написав: investorkiev написав:
Скоро увидим явный индикатор "покращення" - количество новых Айфон11, которые выйдут осенью.
Помню в 2011-2013 годах новый айфон до нового года включительно появлялся у всех молоденьких менеджерш в банках, турагенствах и т.д.
Посмотрим как будет в этом году.
Разве Айфон до сих пор в моде? Мне казалось что мода покупать очень обычные вещи в пять раз дороже только из-за названия, давно уже в прошлом.
Такая мода проходит только от бедности.
Как и мода на новые модели мерседесов, ренджроверов, отдыха на мальдивах, вкусные рестораны и т.д.
Если у вас нет вообще проблем с деньгами, то для себя вы из этого списка больше половины купите полюбому.
А если доходы поприжались, то уже и хуавей, пельмени и хундай с египтом не кажутся такими уж плохими вариантами.
Шото понесло пісімізъмом.
Наташа, а що зебра жизні добралася до чорной полоси жо?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 25 сер, 2019 07:52
flyman написав: Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:МБА не троньте! С момента обретения мба мое состояние выросло примерно в 20 раз. Не буду говорить с какого уровня.
Вообще непонятно на какой помойке бы я сейчас работал, если бы не mba.
Макс скажи прямо что ты сейчас получаешь 10 000$ в месяц плюс годовой бонус.
Но тому что ты работаешь на "хозяев денег" ты должен быть благодарен не МБА, а своей характерной внешности.
Хозяева денег не нанимают гоев.
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блондінко с 5 размером?
Нет, мужик похожий на Шарля Азнавура но не армянин)
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Оранжевый-хит сезона
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