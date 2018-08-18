ИМХО. Самсунги - телефоны, даже топовые модели, через строго заданное производителем время превращаются в тыкву, и это не отключаемая фишка. Ипоны после скандала со снижением частоты процессора, это сделали отключаемым, но самсунг принципиальный... Смысл в таких телефонах?
За деньги топового самсунга, можно взять Ипон среди андроидов- пиксель от гугла на котором всегда будет новейшая операционка от гугла с последними апдейтами безопасности и не будет надстройки в виде самопальной оболочки от производителя (автоматом делает апдейты невозможными без воли производителя), что всегда дает отсутствие тормозов.
Даже первая модель пикселя выпущенная в 2016 году, сегодня имеет новейшую операционку от гугла и все апдейты.