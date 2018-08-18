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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1545154615471548>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 08:35

  airmax78 написав:Всегда пользовался Ноутом от Самсунга, но XR очень приятный.

ИМХО. Самсунги - телефоны, даже топовые модели, через строго заданное производителем время превращаются в тыкву, и это не отключаемая фишка. Ипоны после скандала со снижением частоты процессора, это сделали отключаемым, но самсунг принципиальный... Смысл в таких телефонах?

За деньги топового самсунга, можно взять Ипон среди андроидов- пиксель от гугла на котором всегда будет новейшая операционка от гугла с последними апдейтами безопасности и не будет надстройки в виде самопальной оболочки от производителя (автоматом делает апдейты невозможными без воли производителя), что всегда дает отсутствие тормозов.
Даже первая модель пикселя выпущенная в 2016 году, сегодня имеет новейшую операционку от гугла и все апдейты. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 08:54

  flyman написав:
  investorkiev написав:
  LordEmerald написав:Разве Айфон до сих пор в моде? Мне казалось что мода покупать очень обычные вещи в пять раз дороже только из-за названия, давно уже в прошлом.


Такая мода проходит только от бедности.
Как и мода на новые модели мерседесов, ренджроверов, отдыха на мальдивах, вкусные рестораны и т.д.

Если у вас нет вообще проблем с деньгами, то для себя вы из этого списка больше половины купите полюбому.

А если доходы поприжались, то уже и хуавей, пельмени и хундай с египтом не кажутся такими уж плохими вариантами.

Шото понесло пісімізъмом.
Наташа, а що зебра жизні добралася до чорной полоси жо?

увы
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 09:13

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Всегда пользовался Ноутом от Самсунга, но XR очень приятный.

ИМХО. Самсунги - телефоны, даже топовые модели, через строго заданное производителем время превращаются в тыкву, и это не отключаемая фишка. Ипоны после скандала со снижением частоты процессора, это сделали отключаемым, но самсунг принципиальный... Смысл в таких телефонах?

За деньги топового самсунга, можно взять Ипон среди андроидов- пиксель от гугла на котором всегда будет новейшая операционка от гугла с последними апдейтами безопасности и не будет надстройки в виде самопальной оболочки от производителя (автоматом делает апдейты невозможными без воли производителя), что всегда дает отсутствие тормозов.
Даже первая модель пикселя выпущенная в 2016 году
, сегодня имеет новейшую операционку от гугла и все апдейты. :roll:

До сих пор они были немного уепищеые внешне. Если что-то изменится - перейду на гуглофон.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 09:42

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Всегда пользовался Ноутом от Самсунга, но XR очень приятный.

ИМХО. Самсунги - телефоны, даже топовые модели, через строго заданное производителем время превращаются в тыкву, и это не отключаемая фишка. Ипоны после скандала со снижением частоты процессора, это сделали отключаемым, но самсунг принципиальный... Смысл в таких телефонах?


Не выдумывайте. В семье s8, s9 работают безотказно и даже выглядят как новые. Свежесть ос - это вообще лол, адекватному человеку плевать, какие там циферки. И производительности и функциональности давно хватает. Новые эплы хороши, но дороги, по сравнению с серыми самсунгами.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Шарля Азнавура

Шанур Варенаг Азнавурян
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:23

  investorkiev написав:
увы

я б помог розвіятся, якби не Natt
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:42

  flyman написав:
  investorkiev написав:
увы

я б помог розвіятся, якби не Natt


Я заколдованная принцесса. Развеселить и поднять настроение мне могут только волшебные шершавые бумажки зеленого цвета с портретами мертвых президентов, желательно перевязанные резиночками в полновесные пачки...
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:09

  investorkiev написав:
  flyman написав:
  investorkiev написав:
увы

я б помог розвіятся, якби не Natt


Я заколдованная принцесса. Развеселить и поднять настроение мне могут только волшебные шершавые бумажки зеленого цвета с портретами мертвых президентов, желательно перевязанные резиночками в полновесные пачки...

а як же романтіка, піво на ловочці?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... що тут знов за Санта-Барбара? :)
- Флай, тобі ж ЧІТКО натякнули - збивай плитку і клади нову! - ну, або ту в інший колір перефарбуй! :)
.... і, взагалі, ти там писав, що в тебе "нема стояка" :oops: ..... круш...

- тож, "як не стоЇть, то й не сОїть..." ©®™ :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:46

  Долярчик написав:... що тут знов за Санта-Барбара? :)
- Флай, тобі ж ЧІТКО натякнули - збивай плитку і клади нову! - ну, або ту в інший колір перефарбуй! :)
.... і, взагалі, ти там писав, що в тебе "нема стояка" :oops: ..... круш...

- тож, "як не стоЇть, то й не сОїть..." ©®™ :mrgreen:

завідуй молча... мужчина може мати стільки жон, скільки може прогодувати, а
ти скіглив, що нема за що кушать, чи теща підкинула соціальних пельменів і ти вже став борзиим?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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