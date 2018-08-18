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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 25 сер, 2019 08:35
airmax78 написав:
Всегда пользовался Ноутом от Самсунга, но XR очень приятный.
ИМХО. Самсунги - телефоны, даже топовые модели, через строго заданное производителем время превращаются в тыкву, и это не отключаемая фишка. Ипоны после скандала со снижением частоты процессора, это сделали отключаемым, но самсунг принципиальный... Смысл в таких телефонах?
За деньги топового самсунга, можно взять Ипон среди андроидов- пиксель от гугла на котором всегда
будет новейшая операционка от гугла с последними апдейтами безопасности и не будет надстройки в виде самопальной оболочки от производителя (автоматом делает апдейты невозможными без воли производителя), что всегда дает отсутствие тормозов.
Даже первая модель пикселя выпущенная в 2016 году, сегодня имеет новейшую операционку от гугла и все апдейты.
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_Mykola_
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Додано: Нед 25 сер, 2019 08:54
flyman написав: investorkiev написав: LordEmerald написав:
Разве Айфон до сих пор в моде? Мне казалось что мода покупать очень обычные вещи в пять раз дороже только из-за названия, давно уже в прошлом.
Такая мода проходит только от бедности.
Как и мода на новые модели мерседесов, ренджроверов, отдыха на мальдивах, вкусные рестораны и т.д.
Если у вас нет вообще проблем с деньгами, то для себя вы из этого списка больше половины купите полюбому.
А если доходы поприжались, то уже и хуавей, пельмени и хундай с египтом не кажутся такими уж плохими вариантами.
Шото понесло пісімізъмом.
Наташа, а що зебра жизні добралася до чорной полоси жо?
увы
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Додано: Нед 25 сер, 2019 09:13
_Mykola_ написав: airmax78 написав:
Всегда пользовался Ноутом от Самсунга, но XR очень приятный.
ИМХО. Самсунги - телефоны, даже топовые модели, через строго заданное производителем время превращаются в тыкву, и это не отключаемая фишка. Ипоны после скандала со снижением частоты процессора, это сделали отключаемым, но самсунг принципиальный... Смысл в таких телефонах?
За деньги топового самсунга, можно взять Ипон среди андроидов- пиксель от гугла на котором всегда
будет новейшая операционка от гугла с последними апдейтами безопасности и не будет надстройки в виде самопальной оболочки от производителя (автоматом делает апдейты невозможными без воли производителя), что всегда дает отсутствие тормозов.
Даже первая модель пикселя выпущенная в 2016 году
, сегодня имеет новейшую операционку от гугла и все апдейты.
До сих пор они были немного уепищеые внешне. Если что-то изменится - перейду на гуглофон.
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airmax78
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Додано: Нед 25 сер, 2019 09:42
_Mykola_ написав: airmax78 написав:
Всегда пользовался Ноутом от Самсунга, но XR очень приятный.
ИМХО. Самсунги - телефоны, даже топовые модели, через строго заданное производителем время превращаются в тыкву, и это не отключаемая фишка. Ипоны после скандала со снижением частоты процессора, это сделали отключаемым, но самсунг принципиальный... Смысл в таких телефонах?
Не выдумывайте. В семье s8, s9 работают безотказно и даже выглядят как новые. Свежесть ос - это вообще лол, адекватному человеку плевать, какие там циферки. И производительности и функциональности давно хватает. Новые эплы хороши, но дороги, по сравнению с серыми самсунгами.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 11:22
Оранжевый-хит сезона написав:
Шарля Азнавура
Шанур Варенаг Азнавурян
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 11:23
investorkiev написав:
увы
я б помог розвіятся, якби не Natt
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 11:42
flyman написав: investorkiev написав:
увы
я б помог розвіятся, якби не Natt
Я заколдованная принцесса. Развеселить и поднять настроение мне могут только волшебные шершавые бумажки зеленого цвета с портретами мертвых президентов, желательно перевязанные резиночками в полновесные пачки...
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Додано: Нед 25 сер, 2019 12:09
investorkiev написав: flyman написав: investorkiev написав:
увы
я б помог розвіятся, якби не Natt
Я заколдованная принцесса. Развеселить и поднять настроение мне могут только волшебные шершавые бумажки зеленого цвета с портретами мертвых президентов, желательно перевязанные резиночками в полновесные пачки...
а як же романтіка, піво на ловочці?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 25 сер, 2019 12:23
... що тут знов за Санта-Барбара?
- Флай, тобі ж ЧІТКО натякнули - збивай плитку і клади нову! - ну, або ту в інший колір перефарбуй!
.... і, взагалі, ти там писав, що в тебе "нема стояка"
..... круш...
- тож, "як не стоЇть, то й не сОїть..." ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 25 сер, 2019 12:46
Долярчик написав:
... що тут знов за Санта-Барбара?
- Флай, тобі ж ЧІТКО натякнули - збивай плитку і клади нову! - ну, або ту в інший колір перефарбуй!
.... і, взагалі, ти там писав, що в тебе "нема стояка"
..... круш...
- тож, "як не стоЇть, то й не сОїть..." ©®™
завідуй молча... мужчина може мати стільки жон, скільки може прогодувати, а
ти скіглив, що нема за що кушать, чи теща підкинула соціальних пельменів і ти вже став борзиим?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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