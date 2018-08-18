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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1545154615471548

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...не пльонтай :mrgreen:
- я там писав, як мають жити пенси з пенсією 2тис.грн. і люди похилого віку, які отримують мінімалку? - як їм прохарчуватись, якщо форумчани озвучували, що потрібно 3-4 тис. грн/міс. на особу, лише на харчі?!!!
(а ще на ліки, і не тільки на них, старшим людям теж чимало потрібно коштів) :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 13:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Девочки не ссоритесь!

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  investorkiev написав:
  flyman написав:[quote="4732925:investorkiev"]

увы

я б помог розвіятся, якби не Natt


Я заколдованная принцесса. Развеселить и поднять настроение мне могут только волшебные шершавые бумажки зеленого цвета с портретами мертвых президентов, желательно перевязанные резиночками в полновесные пачки...

а як же романтіка, піво на ловочці?[/quote] Мамкин романтик) В подвале на диване притянуто с мусорки) всё как в 15 лет)

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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 14:40

  Оранжевый-хит сезона написав: Мамкин романтик)

мамкін псіхо-оналітєг,

В подвале на диване притянуто с мусорки) всё как в 15 лет)


хотя шото в єтом єсть :D


с другой сторони, Уня, причуди арістократов тобі (як і Наташі - Трайбеці) не понять
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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