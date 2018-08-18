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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 сер, 2019 12:58
...не пльонтай
- я там писав, як мають жити пенси з пенсією 2тис.грн. і люди похилого віку, які отримують мінімалку? - як їм прохарчуватись, якщо форумчани озвучували, що потрібно 3-4 тис. грн/міс. на особу, лише на харчі?!!!
(а ще на ліки, і не тільки на них, старшим людям теж чимало потрібно коштів)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 25 сер, 2019 13:52
Девочки не ссоритесь!
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 25 сер, 2019 13:55
flyman написав: investorkiev написав: flyman написав:
[quote="4732925:investorkiev"]
увы
я б помог розвіятся, якби не Natt
Я заколдованная принцесса. Развеселить и поднять настроение мне могут только волшебные шершавые бумажки зеленого цвета с портретами мертвых президентов, желательно перевязанные резиночками в полновесные пачки...
а як же романтіка, піво на ловочці?[/quote] Мамкин романтик) В подвале на диване притянуто с мусорки) всё как в 15 лет)
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Додано: Нед 25 сер, 2019 14:40
Оранжевый-хит сезона написав:
Мамкин романтик)
мамкін псіхо-оналітєг,
В подвале на диване притянуто с мусорки) всё как в 15 лет)
хотя шото в єтом єсть
с другой сторони, Уня, причуди арістократов тобі (як і Наташі - Трайбеці) не понять
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 25 сер, 2019 16:27
airmax78 написав:Я сейчас в Москве. Не спрашивайте зачем
- гос тайна. Трибека накаркал. С прискорбием отмечаю, что кризисом тут не пахнет. Суббота 00:30 - пробки в центре. Вообще, конечно, Киев по сравнению с Москвой выглядит довольно бледно.
ростовская прачечная вызвала?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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