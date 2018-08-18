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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 сер, 2019 19:25
то, новость с видео про застолье Виталика и Столара и здесь удалили? Возможно в ней есть ответ на вопрос почему недвижимость Киева растёт в цене: Виталик-Столар-ПАПа
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Нед 25 сер, 2019 19:57
Re: модераторы есть на форуме???
ветка превратилась в сортир
АУ, МОДЕРАТОР!!!???
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