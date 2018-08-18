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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1546154715481549

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 19:25

то, новость с видео про застолье Виталика и Столара и здесь удалили? Возможно в ней есть ответ на вопрос почему недвижимость Киева растёт в цене: Виталик-Столар-ПАПа

https://youtu.be/MBY3ZMJrJdQ?t=433
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 19:57

Re: модераторы есть на форуме???

  flyman написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: Мамкин романтик)

мамкін псіхо-оналітєг,

В подвале на диване притянуто с мусорки) всё как в 15 лет)


хотя шото в єтом єсть :D


с другой сторони, Уня, причуди арістократов тобі (як і Наташі - Трайбеці) не понять

ветка превратилась в сортир

АУ, МОДЕРАТОР!!!???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда там активность на кржн вернётся, с 15 сентября?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:39

  Оранжевый-хит сезона написав:Когда там активность на кржн вернётся, с 15 сентября?

Якого року???
2021???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 23:09

  Оранжевый-хит сезона написав:Когда там активность на кржн вернётся, с 15 сентября?

12.09 - 99%
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 23:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей - знакомый проинвестировал 7 или 8 квартир, под аренду.

Удивил - никогда склонности к лендлордизму не проявлял.

Так что рынок и сейчас живет.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 23:33

  investorkiev написав:Вести с полей - знакомый проинвестировал 7 или 8 квартир, под аренду.

Удивил - никогда склонности к лендлордизму не проявлял.

Так что рынок и сейчас живет.

Как же это глупо. Все яйца в одну корзину...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 23:40

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Вести с полей - знакомый проинвестировал 7 или 8 квартир, под аренду.

Удивил - никогда склонности к лендлордизму не проявлял.

Так что рынок и сейчас живет.

Как же это глупо. Все яйца в одну корзину...



это хоть в корзину, а не по полю разбросаны :mrgreen:

вынь да полож 300-500 тыщ. е.у. пересичный не сможет
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 00:07

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Вести с полей - знакомый проинвестировал 7 или 8 квартир, под аренду.

Удивил - никогда склонности к лендлордизму не проявлял.

Так что рынок и сейчас живет.

Как же это глупо. Все яйца в одну корзину...


Думаю это не все его яйца, но я не об этом хотел сказать.

Есть реальные люди, которые вкладывают реальные деньги в КРЖН.

Раньше он работал совершенно в другой сфере, никогда КРЖН не интересовался.
investorkiev
 
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