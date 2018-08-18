Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 сер, 2019 19:25
то, новость с видео про застолье Виталика и Столара и здесь удалили? Возможно в ней есть ответ на вопрос почему недвижимость Киева растёт в цене: Виталик-Столар-ПАПа
https://youtu.be/MBY3ZMJrJdQ?t=433
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Додано: Нед 25 сер, 2019 19:57
flyman написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Мамкин романтик)
мамкін псіхо-оналітєг,
В подвале на диване притянуто с мусорки) всё как в 15 лет)
хотя шото в єтом єсть
с другой сторони, Уня, причуди арістократов тобі (як і Наташі - Трайбеці) не понять
ветка превратилась в сортир
АУ, МОДЕРАТОР!!!???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Нед 25 сер, 2019 21:29
Когда там активность на кржн вернётся, с 15 сентября?
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 25 сер, 2019 21:39
Оранжевый-хит сезона написав:
Когда там активность на кржн вернётся, с 15 сентября?
Якого року???
2021???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Нед 25 сер, 2019 23:09
Оранжевый-хит сезона написав:
Когда там активность на кржн вернётся, с 15 сентября?
12.09 - 99%
airmax78
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Додано: Нед 25 сер, 2019 23:14
Вести с полей - знакомый проинвестировал 7 или 8 квартир, под аренду.
Удивил - никогда склонности к лендлордизму не проявлял. Так что рынок и сейчас живет.
investorkiev
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Додано: Нед 25 сер, 2019 23:33
investorkiev написав:
Вести с полей - знакомый проинвестировал 7 или 8 квартир, под аренду.
Удивил - никогда склонности к лендлордизму не проявлял.
Так что рынок и сейчас живет.
Как же это глупо. Все яйца в одну корзину...
airmax78
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Додано: Нед 25 сер, 2019 23:40
airmax78 написав: investorkiev написав:
Вести с полей - знакомый проинвестировал 7 или 8 квартир, под аренду.
Удивил - никогда склонности к лендлордизму не проявлял.
Так что рынок и сейчас живет.
Как же это глупо. Все яйца в одну корзину...
это хоть в корзину, а не по полю разбросаны
вынь да полож 300-500 тыщ. е.у. пересичный не сможет
Alex6
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Додано: Пон 26 сер, 2019 00:07
airmax78 написав: investorkiev написав:
Вести с полей - знакомый проинвестировал 7 или 8 квартир, под аренду.
Удивил - никогда склонности к лендлордизму не проявлял.
Так что рынок и сейчас живет.
Как же это глупо. Все яйца в одну корзину...
Думаю это не все его яйца, но я не об этом хотел сказать.
Есть реальные люди, которые вкладывают реальные деньги в КРЖН.
Раньше он работал совершенно в другой сфере, никогда КРЖН не интересовался.
investorkiev
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