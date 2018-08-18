Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Еще новости: Один чел продал в Одессе арендную хату и вложился в Варшавский. Говорит в Одессе последнее время заметно стало меньше людей и денег (видимо идет речь об Одесских арендаторах-понаехов).
Одни мои квартиранты перевозят дочку из Одессы учиться в Киев (переводится, 3 курс) - видимо с концами решили осесть в Киеве.
Похоже Одесса начала сыпаться.
Единственный мегаполис, который останется в Украине - это Киев, запомните этот твит.
Перефирию продавайте
Зависит от новой политики партии. Если все будет как и при пэдро шеколадном, Киев посыпется вслед за Одессой на промежутке 2-3 года. Центр возможно устоит. Все остальное домкратом вниз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
investorkiev написав:Еще новости: Один чел продал в Одессе арендную хату и вложился в Варшавский. Говорит в Одессе последнее время заметно стало меньше людей и денег (видимо идет речь об Одесских арендаторах-понаехов).
Одни мои квартиранты перевозят дочку из Одессы учиться в Киев (переводится, 3 курс) - видимо с концами решили осесть в Киеве.
Похоже Одесса начала сыпаться.
Единственный мегаполис, который останется в Украине - это Киев, запомните этот твит.
Перефирию продавайте
Зависит от новой политики партии. Если все будет как и при пэдро шеколадном, Киев посыпется вслед за Одессой на промежутке 2-3 года. Центр возможно устоит. Все остальное домкратом вниз.
забавно, хомяк докладывал что при "пэдро шеколадном" чабанчики росли как на дрожжах а тут такой поворот
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
investorkiev написав:Еще новости: Один чел продал в Одессе арендную хату и вложился в Варшавский. Говорит в Одессе последнее время заметно стало меньше людей и денег (видимо идет речь об Одесских арендаторах-понаехов).
Одни мои квартиранты перевозят дочку из Одессы учиться в Киев (переводится, 3 курс) - видимо с концами решили осесть в Киеве.
Похоже Одесса начала сыпаться.
Единственный мегаполис, который останется в Украине - это Киев, запомните этот твит.
Перефирию продавайте
Первый путается в датах и цифрах. Про рост я начал писать после выборов.
Зависит от новой политики партии. Если все будет как и при пэдро шеколадном, Киев посыпется вслед за Одессой на промежутке 2-3 года. Центр возможно устоит. Все остальное домкратом вниз.
забавно, хомяк докладывал что при "пэдро шеколадном" чабанчики росли как на дрожжах а тут такой поворот
Первый путается в датах и цифрах. Про рост я начал писать после выборов.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
investorkiev написав:Хомякоид, за 2-3 года можно решить только отдельные гуманитарные вопросы, для чего собственно 75% и голосовали за Зе, но никак не экономические.
Ближайшие годы в экономике все будет как сейчас: будем плыть по течению. Зайдут горячие деньги - курс укрепился. Выйдут - упадет. И т.д.
Поэтому без вариантов. Единственный город который по зарплатам, наличию, сложности и интересности рабочих мест приближается к Европе - это Киев.
Покупка в любых других городах принесет убытки. В Киеве - 50/50, шанс заработать есть.
Смотрим график на Польшу, прибавление роста ВВП около 1.5 % ежегодно начиная с 1992 года. В 1997 году добрались до 7 % роста ВВП. Так что все возможно.
Это самый наш ближайший сосед. Можно также взять Грузию, там тоже циферки красивые.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )