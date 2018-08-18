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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1547154815491550

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Еще новости:
Один чел продал в Одессе арендную хату и вложился в Варшавский. Говорит в Одессе последнее время заметно стало меньше людей и денег (видимо идет речь об Одесских арендаторах-понаехов).

Одни мои квартиранты перевозят дочку из Одессы учиться в Киев (переводится, 3 курс) - видимо с концами решили осесть в Киеве.

Похоже Одесса начала сыпаться.

Единственный мегаполис, который останется в Украине - это Киев, запомните этот твит.

Перефирию продавайте
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:32

  investorkiev написав:Еще новости:
Один чел продал в Одессе арендную хату и вложился в Варшавский. Говорит в Одессе последнее время заметно стало меньше людей и денег (видимо идет речь об Одесских арендаторах-понаехов).

Одни мои квартиранты перевозят дочку из Одессы учиться в Киев (переводится, 3 курс) - видимо с концами решили осесть в Киеве.

Похоже Одесса начала сыпаться.

Единственный мегаполис, который останется в Украине - это Киев, запомните этот твит.

Перефирию продавайте


Зависит от новой политики партии.
Если все будет как и при пэдро шеколадном, Киев посыпется вслед за Одессой на промежутке 2-3 года.
Центр возможно устоит. Все остальное домкратом вниз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:52

  Хомякоид написав:
  investorkiev написав:Еще новости:
Один чел продал в Одессе арендную хату и вложился в Варшавский. Говорит в Одессе последнее время заметно стало меньше людей и денег (видимо идет речь об Одесских арендаторах-понаехов).

Одни мои квартиранты перевозят дочку из Одессы учиться в Киев (переводится, 3 курс) - видимо с концами решили осесть в Киеве.

Похоже Одесса начала сыпаться.

Единственный мегаполис, который останется в Украине - это Киев, запомните этот твит.

Перефирию продавайте


Зависит от новой политики партии.
Если все будет как и при пэдро шеколадном, Киев посыпется вслед за Одессой на промежутке 2-3 года.
Центр возможно устоит. Все остальное домкратом вниз.

забавно, хомяк докладывал что при "пэдро шеколадном" чабанчики росли как на дрожжах а тут такой поворот :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид, за 2-3 года можно решить только отдельные гуманитарные вопросы, для чего собственно 75% и голосовали за Зе, но никак не экономические.

Ближайшие годы в экономике все будет как сейчас: будем плыть по течению. Зайдут горячие деньги - курс укрепился. Выйдут - упадет. И т.д.

Поэтому без вариантов. Единственный город который по зарплатам, наличию, сложности и интересности рабочих мест приближается к Европе - это Киев.

Покупка в любых других городах принесет убытки. В Киеве - 50/50, шанс заработать есть.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 10:05

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:
  investorkiev написав:Еще новости:
Один чел продал в Одессе арендную хату и вложился в Варшавский. Говорит в Одессе последнее время заметно стало меньше людей и денег (видимо идет речь об Одесских арендаторах-понаехов).

Одни мои квартиранты перевозят дочку из Одессы учиться в Киев (переводится, 3 курс) - видимо с концами решили осесть в Киеве.

Похоже Одесса начала сыпаться.

Единственный мегаполис, который останется в Украине - это Киев, запомните этот твит.

Перефирию продавайте


Первый путается в датах и цифрах.
Про рост я начал писать после выборов.

Зависит от новой политики партии.
Если все будет как и при пэдро шеколадном, Киев посыпется вслед за Одессой на промежутке 2-3 года.
Центр возможно устоит. Все остальное домкратом вниз.

забавно, хомяк докладывал что при "пэдро шеколадном" чабанчики росли как на дрожжах а тут такой поворот :mrgreen:

Первый путается в датах и цифрах.
Про рост я начал писать после выборов.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 10:14

  investorkiev написав:Хомякоид, за 2-3 года можно решить только отдельные гуманитарные вопросы, для чего собственно 75% и голосовали за Зе, но никак не экономические.

Ближайшие годы в экономике все будет как сейчас: будем плыть по течению. Зайдут горячие деньги - курс укрепился. Выйдут - упадет. И т.д.

Поэтому без вариантов. Единственный город который по зарплатам, наличию, сложности и интересности рабочих мест приближается к Европе - это Киев.

Покупка в любых других городах принесет убытки. В Киеве - 50/50, шанс заработать есть.


Смотрим график на Польшу, прибавление роста ВВП около 1.5 % ежегодно начиная с 1992 года.
В 1997 году добрались до 7 % роста ВВП.
Так что все возможно.Зображення

Это самый наш ближайший сосед. Можно также взять Грузию, там тоже циферки красивые.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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  #<1 ... 1547154815491550
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