Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Еще новости: Один чел продал в Одессе арендную хату и вложился в Варшавский. Говорит в Одессе последнее время заметно стало меньше людей и денег (видимо идет речь об Одесских арендаторах-понаехов).
Одни мои квартиранты перевозят дочку из Одессы учиться в Киев (переводится, 3 курс) - видимо с концами решили осесть в Киеве.
Похоже Одесса начала сыпаться.
Единственный мегаполис, который останется в Украине - это Киев, запомните этот твит.
Перефирию продавайте
Зависит от новой политики партии. Если все будет как и при пэдро шеколадном, Киев посыпется вслед за Одессой на промежутке 2-3 года. Центр возможно устоит. Все остальное домкратом вниз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
investorkiev написав:Еще новости: Один чел продал в Одессе арендную хату и вложился в Варшавский. Говорит в Одессе последнее время заметно стало меньше людей и денег (видимо идет речь об Одесских арендаторах-понаехов).
Одни мои квартиранты перевозят дочку из Одессы учиться в Киев (переводится, 3 курс) - видимо с концами решили осесть в Киеве.
Похоже Одесса начала сыпаться.
Единственный мегаполис, который останется в Украине - это Киев, запомните этот твит.
Перефирию продавайте
Зависит от новой политики партии. Если все будет как и при пэдро шеколадном, Киев посыпется вслед за Одессой на промежутке 2-3 года. Центр возможно устоит. Все остальное домкратом вниз.
забавно, хомяк докладывал что при "пэдро шеколадном" чабанчики росли как на дрожжах а тут такой поворот
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
investorkiev написав:Еще новости: Один чел продал в Одессе арендную хату и вложился в Варшавский. Говорит в Одессе последнее время заметно стало меньше людей и денег (видимо идет речь об Одесских арендаторах-понаехов).
Одни мои квартиранты перевозят дочку из Одессы учиться в Киев (переводится, 3 курс) - видимо с концами решили осесть в Киеве.
Похоже Одесса начала сыпаться.
Единственный мегаполис, который останется в Украине - это Киев, запомните этот твит.
Перефирию продавайте
Первый путается в датах и цифрах. Про рост я начал писать после выборов.
Зависит от новой политики партии. Если все будет как и при пэдро шеколадном, Киев посыпется вслед за Одессой на промежутке 2-3 года. Центр возможно устоит. Все остальное домкратом вниз.
забавно, хомяк докладывал что при "пэдро шеколадном" чабанчики росли как на дрожжах а тут такой поворот
Первый путается в датах и цифрах. Про рост я начал писать после выборов.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
investorkiev написав:Хомякоид, за 2-3 года можно решить только отдельные гуманитарные вопросы, для чего собственно 75% и голосовали за Зе, но никак не экономические.
Ближайшие годы в экономике все будет как сейчас: будем плыть по течению. Зайдут горячие деньги - курс укрепился. Выйдут - упадет. И т.д.
Поэтому без вариантов. Единственный город который по зарплатам, наличию, сложности и интересности рабочих мест приближается к Европе - это Киев.
Покупка в любых других городах принесет убытки. В Киеве - 50/50, шанс заработать есть.
Смотрим график на Польшу, прибавление роста ВВП около 1.5 % ежегодно начиная с 1992 года. В 1997 году добрались до 7 % роста ВВП. Так что все возможно.
Это самый наш ближайший сосед. Можно также взять Грузию, там тоже циферки красивые.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки. Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом. Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти. Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла. Вот до чего довела злочынная влада во главе с шеколадным пэдро...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки. Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом. Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти. Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла. Вот до чего довела злочынная влада во главе с шеколадным пэдро...
Ну да уси в Польше. В том году только в ЕВРОПЕ получило около 700 тыс. человек первый вид на жительство. Будете платить десять евро за час как в Германии минималка и потянуться к вам люди. А так нэма дурных, все работают на бюргера.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Прохожий написав:Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки. Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом. Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти. Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла. Вот до чего довела злочынная влада во главе с шеколадным пэдро...
Ну да уси в Польше. В том году только в ЕВРОПЕ получило около 700 тыс. человек первый вид на жительство. Будете платить десять евро за час как в Германии минималка и потянуться к вам люди. А так нэма дурных, все работают на бюргера.
ну ось поробыв добу(8 годын) на бюргера чернорабочий уася и заробыв на рукы около 50 ойро, купыв пачку цыгарок, пляшку оковытой, щось попоисты та залышылось дэсь 20 ойро
у Кыйови отрымав за дэнь 800грн, купыв такый самый комплэкт та залышылось дэсь 600грн
так навищо щэ кудысь йихаты???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
investorkiev написав:Еще новости: Один чел продал в Одессе арендную хату и вложился в Варшавский. Говорит в Одессе последнее время заметно стало меньше людей и денег (видимо идет речь об Одесских арендаторах-понаехов).
Одни мои квартиранты перевозят дочку из Одессы учиться в Киев (переводится, 3 курс) - видимо с концами решили осесть в Киеве.
Похоже Одесса начала сыпаться.
Единственный мегаполис, который останется в Украине - это Киев, запомните этот твит.
Перефирию продавайте
В Харкові ринок завмер, в минулому році продав квартиру влітку в новобудові в Центрі, а в цьому році виставив ще одну в цьому ж будинку по тій же ціні, що і в минулому, навіть не дзвонить ніхто все літо.
Та й в новобудовах продажі стоять, забудовники вже роблять знижки на перерахунок курсу. А в Варшаві вже зовсім ціни не цікаві від 9000 тис.злотих за квадрат і то ще такі ціни треба пошукати гарно, в середньому вже 9500,що фактично дорівнює 2,5 тисяч доларів за квадрат і це ще навіть не в прицентрових районах.
Думки такі, що треба мабуть зробити паузу в купівлі-продажу.