Додано: Пон 26 сер, 2019 10:54

Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки.

Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом.

Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти.

Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла.

Вот до чего довела злочынная влада во главе с шеколадным пэдро...

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