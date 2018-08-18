RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1547154815491550

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Еще новости:
Один чел продал в Одессе арендную хату и вложился в Варшавский. Говорит в Одессе последнее время заметно стало меньше людей и денег (видимо идет речь об Одесских арендаторах-понаехов).

Одни мои квартиранты перевозят дочку из Одессы учиться в Киев (переводится, 3 курс) - видимо с концами решили осесть в Киеве.

Похоже Одесса начала сыпаться.

Единственный мегаполис, который останется в Украине - это Киев, запомните этот твит.

Перефирию продавайте
investorkiev
 
Повідомлень: 626
З нами з: 06.03.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:32

  investorkiev написав:Еще новости:
Один чел продал в Одессе арендную хату и вложился в Варшавский. Говорит в Одессе последнее время заметно стало меньше людей и денег (видимо идет речь об Одесских арендаторах-понаехов).

Одни мои квартиранты перевозят дочку из Одессы учиться в Киев (переводится, 3 курс) - видимо с концами решили осесть в Киеве.

Похоже Одесса начала сыпаться.

Единственный мегаполис, который останется в Украине - это Киев, запомните этот твит.

Перефирию продавайте


Зависит от новой политики партии.
Если все будет как и при пэдро шеколадном, Киев посыпется вслед за Одессой на промежутке 2-3 года.
Центр возможно устоит. Все остальное домкратом вниз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 668
З нами з: 19.09.14
Подякував: 941 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:52

  Хомякоид написав:
  investorkiev написав:Еще новости:
Один чел продал в Одессе арендную хату и вложился в Варшавский. Говорит в Одессе последнее время заметно стало меньше людей и денег (видимо идет речь об Одесских арендаторах-понаехов).

Одни мои квартиранты перевозят дочку из Одессы учиться в Киев (переводится, 3 курс) - видимо с концами решили осесть в Киеве.

Похоже Одесса начала сыпаться.

Единственный мегаполис, который останется в Украине - это Киев, запомните этот твит.

Перефирию продавайте


Зависит от новой политики партии.
Если все будет как и при пэдро шеколадном, Киев посыпется вслед за Одессой на промежутке 2-3 года.
Центр возможно устоит. Все остальное домкратом вниз.

забавно, хомяк докладывал что при "пэдро шеколадном" чабанчики росли как на дрожжах а тут такой поворот :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10862
З нами з: 05.06.13
Подякував: 461 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид, за 2-3 года можно решить только отдельные гуманитарные вопросы, для чего собственно 75% и голосовали за Зе, но никак не экономические.

Ближайшие годы в экономике все будет как сейчас: будем плыть по течению. Зайдут горячие деньги - курс укрепился. Выйдут - упадет. И т.д.

Поэтому без вариантов. Единственный город который по зарплатам, наличию, сложности и интересности рабочих мест приближается к Европе - это Киев.

Покупка в любых других городах принесет убытки. В Киеве - 50/50, шанс заработать есть.
investorkiev
 
Повідомлень: 626
З нами з: 06.03.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 10:05

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:
  investorkiev написав:Еще новости:
Один чел продал в Одессе арендную хату и вложился в Варшавский. Говорит в Одессе последнее время заметно стало меньше людей и денег (видимо идет речь об Одесских арендаторах-понаехов).

Одни мои квартиранты перевозят дочку из Одессы учиться в Киев (переводится, 3 курс) - видимо с концами решили осесть в Киеве.

Похоже Одесса начала сыпаться.

Единственный мегаполис, который останется в Украине - это Киев, запомните этот твит.

Перефирию продавайте


Первый путается в датах и цифрах.
Про рост я начал писать после выборов.

Зависит от новой политики партии.
Если все будет как и при пэдро шеколадном, Киев посыпется вслед за Одессой на промежутке 2-3 года.
Центр возможно устоит. Все остальное домкратом вниз.

забавно, хомяк докладывал что при "пэдро шеколадном" чабанчики росли как на дрожжах а тут такой поворот :mrgreen:

Первый путается в датах и цифрах.
Про рост я начал писать после выборов.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 668
З нами з: 19.09.14
Подякував: 941 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 10:14

  investorkiev написав:Хомякоид, за 2-3 года можно решить только отдельные гуманитарные вопросы, для чего собственно 75% и голосовали за Зе, но никак не экономические.

Ближайшие годы в экономике все будет как сейчас: будем плыть по течению. Зайдут горячие деньги - курс укрепился. Выйдут - упадет. И т.д.

Поэтому без вариантов. Единственный город который по зарплатам, наличию, сложности и интересности рабочих мест приближается к Европе - это Киев.

Покупка в любых других городах принесет убытки. В Киеве - 50/50, шанс заработать есть.


Смотрим график на Польшу, прибавление роста ВВП около 1.5 % ежегодно начиная с 1992 года.
В 1997 году добрались до 7 % роста ВВП.
Так что все возможно.Зображення

Это самый наш ближайший сосед. Можно также взять Грузию, там тоже циферки красивые.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 668
З нами з: 19.09.14
Подякував: 941 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 10:54

Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки.
Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом.
Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти.
Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла.
Вот до чего довела злочынная влада во главе с шеколадным пэдро...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10862
З нами з: 05.06.13
Подякував: 461 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 10:58

  Прохожий написав:Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки.
Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом.
Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти.
Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла.
Вот до чего довела злочынная влада во главе с шеколадным пэдро...


Ну да уси в Польше.
В том году только в ЕВРОПЕ получило около 700 тыс. человек первый вид на жительство.
Будете платить десять евро за час как в Германии минималка и потянуться к вам люди.
А так нэма дурных, все работают на бюргера. :lol:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 668
З нами з: 19.09.14
Подякував: 941 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:22

  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки.
Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом.
Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти.
Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла.
Вот до чего довела злочынная влада во главе с шеколадным пэдро...


Ну да уси в Польше.
В том году только в ЕВРОПЕ получило около 700 тыс. человек первый вид на жительство.
Будете платить десять евро за час как в Германии минималка и потянуться к вам люди.
А так нэма дурных, все работают на бюргера. :lol:

ну ось поробыв добу(8 годын) на бюргера чернорабочий уася и заробыв на рукы около 50 ойро, купыв пачку цыгарок, пляшку оковытой, щось попоисты та залышылось дэсь 20 ойро

у Кыйови отрымав за дэнь 800грн, купыв такый самый комплэкт та залышылось дэсь 600грн

так навищо щэ кудысь йихаты???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10862
З нами з: 05.06.13
Подякував: 461 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:28

  investorkiev написав:Еще новости:
Один чел продал в Одессе арендную хату и вложился в Варшавский. Говорит в Одессе последнее время заметно стало меньше людей и денег (видимо идет речь об Одесских арендаторах-понаехов).

Одни мои квартиранты перевозят дочку из Одессы учиться в Киев (переводится, 3 курс) - видимо с концами решили осесть в Киеве.

Похоже Одесса начала сыпаться.

Единственный мегаполис, который останется в Украине - это Киев, запомните этот твит.

Перефирию продавайте

В Харкові ринок завмер, в минулому році продав квартиру влітку в новобудові в Центрі, а в цьому році виставив ще одну в цьому ж будинку по тій же ціні, що і в минулому, навіть не дзвонить ніхто все літо.

Та й в новобудовах продажі стоять, забудовники вже роблять знижки на перерахунок курсу.
А в Варшаві вже зовсім ціни не цікаві від 9000 тис.злотих за квадрат і то ще такі ціни треба пошукати гарно, в середньому вже 9500,що фактично дорівнює 2,5 тисяч доларів за квадрат і це ще навіть не в прицентрових районах.

Думки такі, що треба мабуть зробити паузу в купівлі-продажу.
sinus
 
Повідомлень: 570
З нами з: 06.11.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1547154815491550
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1598, 1599, 1600
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15991 2532945
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 сер, 2019 22:47
LordEmerald
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7142
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182863
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (208)
26.08.2019 12:58
Ощадбанк (15334)
26.08.2019 12:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.