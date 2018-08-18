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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1549155015511552>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 12:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки.
Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом.
Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти.
Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла.
Вот до чего довела злочынная влада во главе с шеколадным пэдро...


Ну да уси в Польше.
В том году только в ЕВРОПЕ получило около 700 тыс. человек первый вид на жительство.
Будете платить десять евро за час как в Германии минималка и потянуться к вам люди.
А так нэма дурных, все работают на бюргера.

ну ось поробыв добу(8 годын) на бюргера чернорабочий уася и заробыв на рукы около 50 ойро, купыв пачку цыгарок, пляшку оковытой, щось попоисты та залышылось дэсь 20 ойро

у Кыйови отрымав за дэнь 800грн, купыв такый самый комплэкт та залышылось дэсь 600грн

так навищо щэ кудысь йихаты???
Наверное есть смысл. Просто мы не знаем.

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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:37

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки.
Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом.
Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти.
Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла.
Вот до чего довела злочынная влада во главе с шеколадным пэдро...


Ну да уси в Польше.
В том году только в ЕВРОПЕ получило около 700 тыс. человек первый вид на жительство.
Будете платить десять евро за час как в Германии минималка и потянуться к вам люди.
А так нэма дурных, все работают на бюргера. :lol:

ну ось поробыв добу(8 годын) на бюргера чернорабочий уася и заробыв на рукы около 50 ойро, купыв пачку цыгарок, пляшку оковытой, щось попоисты та залышылось дэсь 20 ойро

у Кыйови отрымав за дэнь 800грн, купыв такый самый комплэкт та залышылось дэсь 600грн

так навищо щэ кудысь йихаты???

Звертаю увагу МОДЕРАТОРІВ, що доволі часто на багатьох тематичних гілках форуму, зокрема дуже активно на цій, від певних його учасників з низьким рівнем освіти і культурного розвитку, з відсутністю моральних принципів і усталеної визначеності щодо своєї належності до українського народу здійснюються свідомі акції, спрямовані на приниження національної честі та гідності громадян, паплюження, зневажання, спотворення державної української мови шляхом навмисного застосування її з порушенням стандартів, перекручуванням лексем, застосуванням літер з абетки країни-агресора, що має засвідчити, на думку дописувачів, меншовартість української мови та її носіїв. З огляду на викладене, звертаюся з вимогою до адміністрації форуму вжити наразі і вживати у подальшому рішучих заходів щодо недопущення під час обговорення учасниками форуму його тем антизаконних і антиморальних проявів, які є прямим порушенням Конституції України та профільного законодавства. З повагою.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:51

  ihorkyiv написав: З огляду на викладене, звертаюся з вимогою до адміністрації форуму вжити наразі і вживати у подальшому рішучих заходів щодо недопущення під час обговорення учасниками форуму його тем антизаконних і антиморальних проявів, які є прямим порушенням Конституції України та профільного законодавства. З повагою.

Не просветите какое отношение имеет мораль к конституции Украины и какой государственный орган отслеживает её нарушение?
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Хомякоид, за 2-3 года можно решить только отдельные гуманитарные вопросы, для чего собственно 75% и голосовали за Зе, но никак не экономические.

Ближайшие годы в экономике все будет как сейчас: будем плыть по течению. Зайдут горячие деньги - курс укрепился. Выйдут - упадет. И т.д.

Поэтому без вариантов. Единственный город который по зарплатам, наличию, сложности и интересности рабочих мест приближается к Европе - это Киев.

Покупка в любых других городах принесет убытки. В Киеве - 50/50, шанс заработать есть.
А как насчет Львова?

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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 14:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий, э как Вас приложили и без биты ))) проблема в расходах, поэтому молодиж и кто с руками будут и дальше выезжать, те кто с руками и головой останутся будут на расхват :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 14:20

  Прохожий написав:Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки.
Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом.
Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти.
Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла.
Вот до чего довела злочынная влада во главе с шеколадным пэдро...

не забудьте рассказать про долги, которые при нем взяли. собственно за этот счет и был банкет и продолжается.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 14:26

  stm написав:Прохожий, э как Вас приложили и без биты ))) проблема в расходах, поэтому молодиж и кто с руками будут и дальше выезжать, те кто с руками и головой останутся будут на расхват :)

Меня приложили! Ржу :mrgreen:
За все заплатит "конечный потребитель" как впрочем и всегда.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 14:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:Звертаю увагу МОДЕРАТОРІВ, що доволі часто на багатьох тематичних гілках форуму, зокрема дуже активно на цій, від певних його учасників з низьким рівнем освіти і культурного розвитку, з відсутністю моральних принципів і усталеної визначеності щодо своєї належності до українського народу здійснюються свідомі акції, спрямовані на приниження національної честі та гідності громадян, паплюження, зневажання, спотворення державної української мови шляхом навмисного застосування її з порушенням стандартів, перекручуванням лексем, застосуванням літер з абетки країни-агресора, що має засвідчити, на думку дописувачів, меншовартість української мови та її носіїв. З огляду на викладене, звертаюся з вимогою до адміністрації форуму вжити наразі і вживати у подальшому рішучих заходів щодо недопущення під час обговорення учасниками форуму його тем антизаконних і антиморальних проявів, які є прямим порушенням Конституції України та профільного законодавства. З повагою.

Я так розумію що після кожного поста Долярчіка та Флая від вас будє відповідна реакція
8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 14:29

  Прохожий написав:
  stm написав:Прохожий, э как Вас приложили и без биты ))) проблема в расходах, поэтому молодиж и кто с руками будут и дальше выезжать, те кто с руками и головой останутся будут на расхват :)

Меня приложили! Ржу :mrgreen:
За все заплатит "конечный потребитель" как впрочем и всегда.

Да, Прохожий и намек был что Вас приложили словом форумчанин, а не деньгами разнорабочий ;)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 14:31

  stm написав:
  Прохожий написав:
  stm написав:Прохожий, э как Вас приложили и без биты ))) проблема в расходах, поэтому молодиж и кто с руками будут и дальше выезжать, те кто с руками и головой останутся будут на расхват :)

Меня приложили! Ржу :mrgreen:
За все заплатит "конечный потребитель" как впрочем и всегда.

Да, Прохожий и намек был что Вас приложили словом форумчанин, а не деньгами разнорабочий ;)

мне не понять глубины ваших глубин...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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