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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1549155015511552

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 14:34

  Прохожий написав:Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки.
Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом.
Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти.
Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла.
Вот до чего довела злочынная влада во главе с шеколадным пэдро...


А на сколько долгая работа? Может взять отпуск и подработать... Правда, вспоминая молодость, разнорабочим приходилось вкалывать, аж гай шумел. Стоит ли здоровье тех гривен...:-)
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 15:26

  Прохожий написав:Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки.
Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом.
Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти.
Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла.
Вот до чего довела злочынная влада во главе с шеколадным пэдро...


В 1998 разнорабочим платили 10грн в день.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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  #<1 ... 1549155015511552
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