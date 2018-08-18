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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 сер, 2019 14:34
Прохожий написав:
Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки.
Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом.
Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти.
Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла.
Вот до чего довела злочынная влада во главе с шеколадным пэдро...
А на сколько долгая работа? Может взять отпуск и подработать... Правда, вспоминая молодость, разнорабочим приходилось вкалывать, аж гай шумел. Стоит ли здоровье тех гривен...
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Додано: Пон 26 сер, 2019 15:26
Прохожий написав:
Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки.
Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом.
Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти.
Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла.
Вот до чего довела злочынная влада во главе с шеколадным пэдро...
В 1998 разнорабочим платили 10грн в день.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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