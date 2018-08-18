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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 сер, 2019 14:34
Прохожий написав:
Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки.
Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом.
Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти.
Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла.
Вот до чего довела злочынная влада во главе с шеколадным пэдро...
А на сколько долгая работа? Может взять отпуск и подработать... Правда, вспоминая молодость, разнорабочим приходилось вкалывать, аж гай шумел. Стоит ли здоровье тех гривен...
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Додано: Пон 26 сер, 2019 15:26
Прохожий написав:
Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки.
Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом.
Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти.
Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла.
Вот до чего довела злочынная влада во главе с шеколадным пэдро...
В 1998 разнорабочим платили 10грн в день.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 15:39
ihorkyiv написав: Прохожий написав:
ну ось поробыв добу(8 годын) на бюргера чернорабочий уася и заробыв на рукы около 50 ойро, купыв пачку цыгарок, пляшку оковытой, щось попоисты та залышылось дэсь 20 ойро
Хомякоид написав:
Ну да уси в Польше.
В том году только в ЕВРОПЕ получило около 700 тыс. человек первый вид на жительство.
Будете платить десять евро за час как в Германии минималка и потянуться к вам люди.
А так нэма дурных, все работают на бюргера.
у Кыйови отрымав за дэнь 800грн, купыв такый самый комплэкт та залышылось дэсь 600грн
так навищо щэ кудысь йихаты???
Звертаю увагу МОДЕРАТОРІВ, що доволі часто на багатьох тематичних гілках форуму, зокрема дуже активно на цій, від певних його учасників з низьким рівнем освіти і культурного розвитку, з відсутністю моральних принципів і усталеної визначеності щодо своєї належності до українського народу здійснюються свідомі акції, спрямовані на приниження національної честі та гідності громадян, паплюження, зневажання, спотворення державної української мови шляхом навмисного застосування її з порушенням стандартів, перекручуванням лексем, застосуванням літер з абетки країни-агресора, що має засвідчити, на думку дописувачів, меншовартість української мови та її носіїв. З огляду на викладене, звертаюся з вимогою до адміністрації форуму вжити наразі і вживати у подальшому рішучих заходів щодо недопущення під час обговорення учасниками форуму його тем антизаконних і антиморальних проявів, які є прямим порушенням Конституції України та профільного законодавства. З повагою.
Бесполезный призыв по 2 причинам:
1) "Одноклеточные" примитивы тут в почёте;
2) Ресурс принадлежит бизнесменам "краины агресора";
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Додано: Пон 26 сер, 2019 15:42
Прохожий написав: stm написав:
Прохожий, э как Вас приложили
и без биты ))) проблема в расходах, поэтому молодиж и кто с руками будут и дальше выезжать, те кто с руками и головой останутся будут на расхват
Меня приложили! Ржу
За все заплатит "конечный потребитель" как впрочем и всегда.
мышление типичного "одноклеточного"
"обуть лоха" это нашевсьо, мы по другому не умеем)
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Додано: Пон 26 сер, 2019 15:45
Оранжевый-хит сезона написав:
2) Ресурс принадлежит бизнесменам "краины агресора";
Уже несколько лет как ресурс не принадлежит группе Усманова, выкупили местные.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 16:46
freeze написав: Оранжевый-хит сезона написав:
2) Ресурс принадлежит бизнесменам "краины агресора";
Уже несколько лет как ресурс не принадлежит группе Усманова, выкупили местные.
вы ошибаетесь
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