Прохожий написав: Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки.

Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом.

Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти.

Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла.

В 1998 разнорабочим платили 10грн в день.

