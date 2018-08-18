Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки. Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом. Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти. Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла. Вот до чего довела злочынная влада во главе с шеколадным пэдро...
А на сколько долгая работа? Может взять отпуск и подработать... Правда, вспоминая молодость, разнорабочим приходилось вкалывать, аж гай шумел. Стоит ли здоровье тех гривен...
Прохожий написав:Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки. Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом. Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти. Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла. Вот до чего довела злочынная влада во главе с шеколадным пэдро...
В 1998 разнорабочим платили 10грн в день.
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Хомякоид написав: Ну да уси в Польше. В том году только в ЕВРОПЕ получило около 700 тыс. человек первый вид на жительство. Будете платить десять евро за час как в Германии минималка и потянуться к вам люди. А так нэма дурных, все работают на бюргера.
ну ось поробыв добу(8 годын) на бюргера чернорабочий уася и заробыв на рукы около 50 ойро, купыв пачку цыгарок, пляшку оковытой, щось попоисты та залышылось дэсь 20 ойро
у Кыйови отрымав за дэнь 800грн, купыв такый самый комплэкт та залышылось дэсь 600грн
так навищо щэ кудысь йихаты???
Звертаю увагу МОДЕРАТОРІВ, що доволі часто на багатьох тематичних гілках форуму, зокрема дуже активно на цій, від певних його учасників з низьким рівнем освіти і культурного розвитку, з відсутністю моральних принципів і усталеної визначеності щодо своєї належності до українського народу здійснюються свідомі акції, спрямовані на приниження національної честі та гідності громадян, паплюження, зневажання, спотворення державної української мови шляхом навмисного застосування її з порушенням стандартів, перекручуванням лексем, застосуванням літер з абетки країни-агресора, що має засвідчити, на думку дописувачів, меншовартість української мови та її носіїв. З огляду на викладене, звертаюся з вимогою до адміністрації форуму вжити наразі і вживати у подальшому рішучих заходів щодо недопущення під час обговорення учасниками форуму його тем антизаконних і антиморальних проявів, які є прямим порушенням Конституції України та профільного законодавства. З повагою.
Бесполезный призыв по 2 причинам: 1) "Одноклеточные" примитивы тут в почёте; 2) Ресурс принадлежит бизнесменам "краины агресора";
investorkiev написав:Хомякоид, за 2-3 года можно решить только отдельные гуманитарные вопросы, для чего собственно 75% и голосовали за Зе, но никак не экономические.
Ближайшие годы в экономике все будет как сейчас: будем плыть по течению. Зайдут горячие деньги - курс укрепился. Выйдут - упадет. И т.д.
Поэтому без вариантов. Единственный город который по зарплатам, наличию, сложности и интересности рабочих мест приближается к Европе - это Киев.
Покупка в любых других городах принесет убытки. В Киеве - 50/50, шанс заработать есть.
А как насчет Львова?
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нема швидкого рейкового транспорту, проблеми з водою, сміттям... населення з провінційнм менталітетом... можете аірмакса запитати, якому в Києві погано, але в Одесу не вертається. Можлива паралель.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.