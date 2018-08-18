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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1551155215531554>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:41

  investorkiev написав:Еще новости:
Один чел продал в Одессе арендную хату и вложился в Варшавский. Говорит в Одессе последнее время заметно стало меньше людей и денег (видимо идет речь об Одесских арендаторах-понаехов).

Одни мои квартиранты перевозят дочку из Одессы учиться в Киев (переводится, 3 курс) - видимо с концами решили осесть в Киеве.

Похоже Одесса начала сыпаться.

Единственный мегаполис, который останется в Украине - это Киев, запомните этот твит.

Перефирию продавайте


За местных понаехов в Одессе не скажу, но что касается отдыхающих из Турции их кризис подкосил хорошо.
В прошлом году в августе турецкая лира улетела на 30% за 1 месяц
https://ru.investing.com/currencies/usd-try-chart
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:47

 
Укрбуд
pv2702↓

21.08.2019 10:57

Я кроме ЖК Гвардейский еще инвестировал в ЖК Шевченковский. На Шевченковском также работы приостановлены, народ на форуме переживает. 

 

h2017↓

21.08.2019 15:12

Почитала форум по ЖК Шевченковский и еще больше запаниковала, это правда? Как ситуация комментирует сам Укрбуд? Информация о приостановлении работ официальная?


Что то там внутри происходит
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:50

  sinus написав:В Харкові ринок завмер, в минулому році продав квартиру влітку в новобудові в Центрі, а в цьому році виставив ще одну в цьому ж будинку по тій же ціні, що і в минулому, навіть не дзвонить ніхто все літо.

Та й в новобудовах продажі стоять, забудовники вже роблять знижки на перерахунок курсу.
А в Варшаві вже зовсім ціни не цікаві від 9000 тис.злотих за квадрат і то ще такі ціни треба пошукати гарно, в середньому вже 9500,що фактично дорівнює 2,5 тисяч доларів за квадрат і це ще навіть не в прицентрових районах.

Думки такі, що треба мабуть зробити паузу в купівлі-продажу.



В Польше уровень промышленного производства растет уже 10 лет подряд в среднем на 5% ежегодно , 10 ЛЕТ ПОДРЯД !!!!

https://ru.investing.com/economic-calen ... output-651
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:28

  hume написав: 
Укрбуд
pv2702↓

21.08.2019 10:57

Я кроме ЖК Гвардейский еще инвестировал в ЖК Шевченковский. На Шевченковском также работы приостановлены, народ на форуме переживает. 

 

h2017↓

21.08.2019 15:12

Почитала форум по ЖК Шевченковский и еще больше запаниковала, это правда? Как ситуация комментирует сам Укрбуд? Информация о приостановлении работ официальная?


Что то там внутри происходит



Сегодня проезжал мимо ЖК Фридом на Броварском проспекте, люлька поднимала рабочих.
Начало стройки
Секция 1: 3 кв. 2016 г.
Секция 2: 3 кв. 2016 г.

Конец строительства
Секция 1: 4 кв. 2019 г.
Секция 2: 4 кв. 2019 г


Работ там еще минимум на 1 год, а может даже на 1,5 года. То есть 1 кв 2021 года.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 20:13

Польская пресса про наших заробитчан.


«Некоторые доступные источники утверждают, что с 2018 года масштабы наплыва иммигрантов начали сокращаться», - сказал он. Но, по мнению эксперта, для польской экономики это не должно стать большой проблемой. «Иммиграция тех украинцев, которые уже в Польше, приобретает все более оседлый характер. Все чаще они привозят сюда свои семьи, платят взносы Управлению социального страхования», - подчеркивает Вашиньский. Издание пишет, что со следующего года Германия открывает рынок труда для выходцев из стран, не входящих в ЕС. Это означает, что начнется отток украинцев из Польши. Однако, по мнению Вашиньского, этот отток не будет массовым. «Считаем, что количество украинцев, работающих в Польше, сократится на 20-25% в течение ближайших четырех лет. При этом, это максимальное значение. А на самом деле уменьшение может быть и скромнее», - считает эксперт польского Нацбанка.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/10658574-ga ... olshi.html
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 21:45

  hume написав: 
Укрбуд
pv2702↓

21.08.2019 10:57

Я кроме ЖК Гвардейский еще инвестировал в ЖК Шевченковский. На Шевченковском также работы приостановлены, народ на форуме переживает. 

 

h2017↓

21.08.2019 15:12

Почитала форум по ЖК Шевченковский и еще больше запаниковала, это правда? Как ситуация комментирует сам Укрбуд? Информация о приостановлении работ официальная?


Что то там внутри происходит

как раз сегодня общался с человеком "изнутри"
говорит без паники все под контролем

зы: жалею что не впрыгнул в свое время в Гвардейский, реальный ЖЫР!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 21:51

  Прохожий написав:
  hume написав: 
Укрбуд
pv2702↓

21.08.2019 10:57

Я кроме ЖК Гвардейский еще инвестировал в ЖК Шевченковский. На Шевченковском также работы приостановлены, народ на форуме переживает. 

 

h2017↓

21.08.2019 15:12

Почитала форум по ЖК Шевченковский и еще больше запаниковала, это правда? Как ситуация комментирует сам Укрбуд? Информация о приостановлении работ официальная?


Что то там внутри происходит

как раз сегодня общался с человеком "изнутри"
говорит без паники все под контролем

зы: жалею что не впрыгнул в свое время в Гвардейский, реальный ЖЫР!

про Укрбуд https://youtu.be/35FQdApU_Fk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 21:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Знакомій работал в Укрбуд в службе заказчика. Говорит такого гадюшника не видел нигде. Все подліе и пітаются подставить друг друга.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 21:59

  Оранжевый-хит сезона написав:Знакомій работал в Укрбуд в службе заказчика. Говорит такого гадюшника не видел нигде. Все подліе и пітаются подставить друг друга.

подлІй одноклеточнІй, завязывай бухать
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 22:47

  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Знакомій работал в Укрбуд в службе заказчика. Говорит такого гадюшника не видел нигде. Все подліе и пітаются подставить друг друга.

подлІй одноклеточнІй, завязывай бухать

не пью, сижу работаю
Оранжевый-хит сезона
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