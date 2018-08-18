Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Еще новости: Один чел продал в Одессе арендную хату и вложился в Варшавский. Говорит в Одессе последнее время заметно стало меньше людей и денег (видимо идет речь об Одесских арендаторах-понаехов).
Одни мои квартиранты перевозят дочку из Одессы учиться в Киев (переводится, 3 курс) - видимо с концами решили осесть в Киеве.
Похоже Одесса начала сыпаться.
Единственный мегаполис, который останется в Украине - это Киев, запомните этот твит.
sinus написав:В Харкові ринок завмер, в минулому році продав квартиру влітку в новобудові в Центрі, а в цьому році виставив ще одну в цьому ж будинку по тій же ціні, що і в минулому, навіть не дзвонить ніхто все літо.
Та й в новобудовах продажі стоять, забудовники вже роблять знижки на перерахунок курсу. А в Варшаві вже зовсім ціни не цікаві від 9000 тис.злотих за квадрат і то ще такі ціни треба пошукати гарно, в середньому вже 9500,що фактично дорівнює 2,5 тисяч доларів за квадрат і це ще навіть не в прицентрових районах.
Думки такі, що треба мабуть зробити паузу в купівлі-продажу.
В Польше уровень промышленного производства растет уже 10 лет подряд в среднем на 5% ежегодно , 10 ЛЕТ ПОДРЯД !!!!
«Некоторые доступные источники утверждают, что с 2018 года масштабы наплыва иммигрантов начали сокращаться», - сказал он. Но, по мнению эксперта, для польской экономики это не должно стать большой проблемой. «Иммиграция тех украинцев, которые уже в Польше, приобретает все более оседлый характер. Все чаще они привозят сюда свои семьи, платят взносы Управлению социального страхования», - подчеркивает Вашиньский. Издание пишет, что со следующего года Германия открывает рынок труда для выходцев из стран, не входящих в ЕС. Это означает, что начнется отток украинцев из Польши. Однако, по мнению Вашиньского, этот отток не будет массовым. «Считаем, что количество украинцев, работающих в Польше, сократится на 20-25% в течение ближайших четырех лет. При этом, это максимальное значение. А на самом деле уменьшение может быть и скромнее», - считает эксперт польского Нацбанка.