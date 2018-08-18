«Некоторые доступные источники утверждают, что с 2018 года масштабы наплыва иммигрантов начали сокращаться», - сказал он. Но, по мнению эксперта, для польской экономики это не должно стать большой проблемой.- подчеркивает Вашиньский. Издание пишет, что со следующего года Германия открывает рынок труда для выходцев из стран, не входящих в ЕС. Это означает, что начнется отток украинцев из Польши. Однако, по мнению Вашиньского, этот отток не будет массовым. «Считаем, что количество украинцев, работающих в Польше, сократится на 20-25% в течение ближайших четырех лет. При этом, это максимальное значение. А на самом деле уменьшение может быть и скромнее», - считает эксперт польского Нацбанка.Подробности читайте на УНИАН: