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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 сер, 2019 22:50
Оранжевый-хит сезона написав: Прохожий написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Знакомій работал в Укрбуд в службе заказчика. Говорит такого гадюшника не видел нигде. Все подліе и пітаются подставить друг друга.
подлІ
й одноклеточнІ
й, завязывай бухать
не пью, сижу работаю
Уну, что с Медовым? С Оранжем? Брать/не брать? Что по цене на моменте?
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investorkiev
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