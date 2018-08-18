Уну, что с Медовым? С Оранжем? Брать/не брать? Что по цене на моменте?
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Додано: Пон 26 сер, 2019 22:50
Уну, что с Медовым? С Оранжем? Брать/не брать? Что по цене на моменте?
Додано: Пон 26 сер, 2019 23:33
Додано: Вів 27 сер, 2019 00:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И опять про демографию. Демографический кризис во всю разгуляется лет через 5. Это будет время когда с карты Украины исчезнет около 1000 населённых пунктов. Будут глушится ветки газопроводов и ЛЭПов. Но Украина станет энергонезависимой.
Сформируется три центра притяжения: Киев, Одесса, Львов. Это будут центры туристической, культурной и бизнесовой активности.
Все остальные города обречены. Они уже никогда не востановятся. Интересно развитие пригородов этих трёх городов. Три мегаполиса становятся слишком токсичны для жизни.
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