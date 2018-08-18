RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1551155215531554

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 22:50

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Знакомій работал в Укрбуд в службе заказчика. Говорит такого гадюшника не видел нигде. Все подліе и пітаются подставить друг друга.

подлІй одноклеточнІй, завязывай бухать

не пью, сижу работаю


Уну, что с Медовым? С Оранжем? Брать/не брать? Что по цене на моменте?
investorkiev
 
Повідомлень: 627
З нами з: 06.03.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 23:33

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:подлІй одноклеточнІй, завязывай бухать

не пью, сижу работаю


Уну, что с Медовым? С Оранжем? Брать/не брать? Что по цене на моменте?

медовый очень дорого 32 000 на моменте жду курс доллара 28,50)
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20084
З нами з: 20.04.08
Подякував: 363 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 00:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И опять про демографию. Демографический кризис во всю разгуляется лет через 5. Это будет время когда с карты Украины исчезнет около 1000 населённых пунктов. Будут глушится ветки газопроводов и ЛЭПов. Но Украина станет энергонезависимой.
Сформируется три центра притяжения: Киев, Одесса, Львов. Это будут центры туристической, культурной и бизнесовой активности.
Все остальные города обречены. Они уже никогда не востановятся. Интересно развитие пригородов этих трёх городов. Три мегаполиса становятся слишком токсичны для жизни.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20084
З нами з: 20.04.08
Подякував: 363 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1551155215531554
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1598, 1599, 1600
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15992 2533639
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2019 14:22
ihorkyiv
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7148
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182879
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.