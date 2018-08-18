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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1548154915501551

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:47

 
Укрбуд
pv2702↓

21.08.2019 10:57

Я кроме ЖК Гвардейский еще инвестировал в ЖК Шевченковский. На Шевченковском также работы приостановлены, народ на форуме переживает. 

 

h2017↓

21.08.2019 15:12

Почитала форум по ЖК Шевченковский и еще больше запаниковала, это правда? Как ситуация комментирует сам Укрбуд? Информация о приостановлении работ официальная?


Что то там внутри происходит
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:28

  hume написав: 
Укрбуд
pv2702↓

21.08.2019 10:57

Я кроме ЖК Гвардейский еще инвестировал в ЖК Шевченковский. На Шевченковском также работы приостановлены, народ на форуме переживает. 

 

h2017↓

21.08.2019 15:12

Почитала форум по ЖК Шевченковский и еще больше запаниковала, это правда? Как ситуация комментирует сам Укрбуд? Информация о приостановлении работ официальная?


Что то там внутри происходит



Сегодня проезжал мимо ЖК Фридом на Броварском проспекте, люлька поднимала рабочих.
Начало стройки
Секция 1: 3 кв. 2016 г.
Секция 2: 3 кв. 2016 г.

Конец строительства
Секция 1: 4 кв. 2019 г.
Секция 2: 4 кв. 2019 г


Работ там еще минимум на 1 год, а может даже на 1,5 года. То есть 1 кв 2021 года.
Живите своим умом!
zzzzzz
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6
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 21:45

  hume написав: 
Укрбуд
pv2702↓

21.08.2019 10:57

Я кроме ЖК Гвардейский еще инвестировал в ЖК Шевченковский. На Шевченковском также работы приостановлены, народ на форуме переживает. 

 

h2017↓

21.08.2019 15:12

Почитала форум по ЖК Шевченковский и еще больше запаниковала, это правда? Как ситуация комментирует сам Укрбуд? Информация о приостановлении работ официальная?


Что то там внутри происходит

как раз сегодня общался с человеком "изнутри"
говорит без паники все под контролем

зы: жалею что не впрыгнул в свое время в Гвардейский, реальный ЖЫР!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 21:51

  Прохожий написав:
  hume написав: 
Укрбуд
pv2702↓

21.08.2019 10:57

Я кроме ЖК Гвардейский еще инвестировал в ЖК Шевченковский. На Шевченковском также работы приостановлены, народ на форуме переживает. 

 

h2017↓

21.08.2019 15:12

Почитала форум по ЖК Шевченковский и еще больше запаниковала, это правда? Как ситуация комментирует сам Укрбуд? Информация о приостановлении работ официальная?


Что то там внутри происходит

как раз сегодня общался с человеком "изнутри"
говорит без паники все под контролем

зы: жалею что не впрыгнул в свое время в Гвардейский, реальный ЖЫР!

про Укрбуд https://youtu.be/35FQdApU_Fk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 21:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Знакомій работал в Укрбуд в службе заказчика. Говорит такого гадюшника не видел нигде. Все подліе и пітаются подставить друг друга.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 22:50

Уну, что с Медовым? С Оранжем? Брать/не брать? Что по цене на моменте?
investorkiev
 
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медовый очень дорого 32 000 на моменте жду курс доллара 28,50)
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 00:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И опять про демографию. Демографический кризис во всю разгуляется лет через 5. Это будет время когда с карты Украины исчезнет около 1000 населённых пунктов. Будут глушится ветки газопроводов и ЛЭПов. Но Украина станет энергонезависимой.
Сформируется три центра притяжения: Киев, Одесса, Львов. Это будут центры туристической, культурной и бизнесовой активности.
Все остальные города обречены. Они уже никогда не востановятся. Интересно развитие пригородов этих трёх городов. Три мегаполиса становятся слишком токсичны для жизни.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 07:03

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки.
Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом.
Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти.
Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла.
Вот до чего довела злочынная влада во главе с шеколадным пэдро...


Ну да уси в Польше.
В том году только в ЕВРОПЕ получило около 700 тыс. человек первый вид на жительство.
Будете платить десять евро за час как в Германии минималка и потянуться к вам люди.
А так нэма дурных, все работают на бюргера. :lol:

ну ось поробыв добу(8 годын) на бюргера чернорабочий уася и заробыв на рукы около 50 ойро, купыв пачку цыгарок, пляшку оковытой, щось попоисты та залышылось дэсь 20 ойро

у Кыйови отрымав за дэнь 800грн, купыв такый самый комплэкт та залышылось дэсь 600грн

так навищо щэ кудысь йихаты???


В Кийові якщо Пєтя на стройці зломає руку, то піде додому жуючи соплі.
У Бюргера якщо зломає руку то отримає від 20 000 Євро.
Тому у бюргера слідкують за охороною праці, і люди там не рвуть пупа.
Так ясно ? :D
Від 10 євро це мінімальна, отримають тільки студенти та інший люмпен пролетаріат.
На заводах від 15 Євро година старт, навіть в магазинах від 14 до 18.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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