Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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И опять про демографию. Демографический кризис во всю разгуляется лет через 5. Это будет время когда с карты Украины исчезнет около 1000 населённых пунктов. Будут глушится ветки газопроводов и ЛЭПов. Но Украина станет энергонезависимой. Сформируется три центра притяжения: Киев, Одесса, Львов. Это будут центры туристической, культурной и бизнесовой активности. Все остальные города обречены. Они уже никогда не востановятся. Интересно развитие пригородов этих трёх городов. Три мегаполиса становятся слишком токсичны для жизни.
Прохожий написав:Немного про тотальное зубожиння в контексте ветки. Начинаю один проект на КРЖН, нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом. Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти. Год назад было 500, в 16м было 300грн/день и очередь стояла. Вот до чего довела злочынная влада во главе с шеколадным пэдро...
Ну да уси в Польше. В том году только в ЕВРОПЕ получило около 700 тыс. человек первый вид на жительство. Будете платить десять евро за час как в Германии минималка и потянуться к вам люди. А так нэма дурных, все работают на бюргера.
ну ось поробыв добу(8 годын) на бюргера чернорабочий уася и заробыв на рукы около 50 ойро, купыв пачку цыгарок, пляшку оковытой, щось попоисты та залышылось дэсь 20 ойро
у Кыйови отрымав за дэнь 800грн, купыв такый самый комплэкт та залышылось дэсь 600грн
так навищо щэ кудысь йихаты???
В Кийові якщо Пєтя на стройці зломає руку, то піде додому жуючи соплі. У Бюргера якщо зломає руку то отримає від 20 000 Євро. Тому у бюргера слідкують за охороною праці, і люди там не рвуть пупа. Так ясно ? Від 10 євро це мінімальна, отримають тільки студенти та інший люмпен пролетаріат. На заводах від 15 Євро година старт, навіть в магазинах від 14 до 18.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Прохожий У УкрБуда очень серьезные проблемы. Люди "при делах" смело говорят, что уже все. А байки по поводу "общался с человеком изнутри" оставьте для наивных, в 15м году работал в Платине и все выглядело довольно хорошо и "под контролем", даже для некоторых ТОПов.