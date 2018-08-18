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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1549155015511552

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 08:43

  hume написав: 
..
Что то там внутри происходит

на этой/следующей неделях пройдут несколько встреч инвесторов УБ с представителями застройщика и ФФС. Твин-Хаус встречался на прошлой неделе.
Основной посыл - в сентябре настанет щастя и стройки зашевелятся.
Будем посмотреть
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 08:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом.
Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти.

Киевлян такая зарплата может не заинтересовать.
Понаехам с такой зарплатой аренду не вытянуть.
С пригорода ездить дороговато...
Ищете правильно? Даю лафхак:
приходите в киевский парк, который реконструируется( очередную гордость Виталика), там полно работяг. Предлагаете работу, слушаете что Вам отвечают.
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 27 сер, 2019 09:08, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всім привіт!
Часи радості настали!
Але чому сумують копійчужки?
Все буде ок. Мабуть:-)
І то не у всіх.

Зи. Для відчайдух. Є перша бурова на стенфорді біля палацу.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  Прохожий написав:[
ну ось поробыв добу(8 годын) на бюргера чернорабочий уася и заробыв на рукы около 50 ойро, купыв пачку цыгарок, пляшку оковытой, щось попоисты та залышылось дэсь 20 ойро

у Кыйови отрымав за дэнь 800грн, купыв такый самый комплэкт та залышылось дэсь 600грн

так навищо щэ кудысь йихаты???


В Кийові якщо Пєтя на стройці зломає руку, то піде додому жуючи соплі.
У Бюргера якщо зломає руку то отримає від 20 000 Євро.
Тому у бюргера слідкують за охороною праці, і люди там не рвуть пупа.
Так ясно ? :D
Від 10 євро це мінімальна, отримають тільки студенти та інший люмпен пролетаріат.
На заводах від 15 Євро година старт, навіть в магазинах від 14 до 18.
Чета ржал про не рвуть пупа:-)




Надіслано від мого нокія 8800 пропозиція забью вікна дошками. ДОРОГО. КРИЗА. дуже тре гроші. Чабани. Київ не пропонувати.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 27 сер, 2019 09:11, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда в Киеве будут подобное строить?

https://varlamov.ru/3572625.html
Evgeniy__1
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:11

  Прохожий написав:как раз сегодня общался с человеком "изнутри"
говорит без паники все под контролем

зы: жалею что не впрыгнул в свое время в Гвардейский, реальный ЖЫР!

А что за жир? Что в нем такого особенного? Виды в соседние дома из большинства квартир. Входная - "как у всех". Архитектура дома - довольно банальная. Там какие-то фишки для жильцов будут?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:12

  Evgeniy__1 написав:Когда в Киеве будут подобное строить?

https://varlamov.ru/3572625.html

Ваш выбор - Рыбальский.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:16

  Первый написав:
Хомякоид написав: В Кийові якщо Пєтя на стройці зломає руку, то піде додому жуючи соплі.
У Бюргера якщо зломає руку то отримає від 20 000 Євро.
Тому у бюргера слідкують за охороною праці, і люди там не рвуть пупа.
Так ясно ? :D
Від 10 євро це мінімальна, отримають тільки студенти та інший люмпен пролетаріат.
На заводах від 15 Євро година старт, навіть в магазинах від 14 до 18.
Чета ржал про не рвуть пупа:-)




Надіслано від мого нокія 8800 пропозиція забью вікна дошками. ДОРОГО. КРИЗА. дуже тре гроші. Чабани. Київ не пропонувати.

В Берлине если Кумар руку сломает - ему сразу гражданство оформляют, везут в клинику Шарите и пенсию по инвалидности пожизненную застройщик платит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:21

  Первый написав:Всім привіт!
Часи радості настали!
Але чому сумують копійчужки?
Все буде ок. Мабуть:-)
І то не у всіх.

Зи. Для відчайдух. Є перша бурова на стенфорді біля палацу.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м

Интересно где старт начнётся?! Ставлю на то, что двухгодичная цена кардинала, что через дорогу, покажется сказкой. С другой стороны если проект не поменяют, то это будет провал. В общем место норм, застройщик хз
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:23

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:как раз сегодня общался с человеком "изнутри"
говорит без паники все под контролем

зы: жалею что не впрыгнул в свое время в Гвардейский, реальный ЖЫР!

А что за жир? Что в нем такого особенного? Виды в соседние дома из большинства квартир. Входная - "как у всех". Архитектура дома - довольно банальная. Там какие-то фишки для жильцов будут?

Эир, у этого проекта есть место, остальное вторично.
hume
 
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